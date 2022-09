Saisonstart beim Jazzclub mit dem Cécile Verny Quartet

Nachdem der Biberacher Jazzclub in der vergangenen Herbst- und Frühjahrssaison mit nur einem Konzert pro Monat den Weg aus der Corona-Pause gemeistert hat, erfolgt jetzt die Rückkehr zum vollen Konzertprogramm mit meist zwei bis drei monatlichen Veranstaltungen. Gestartet wird mit dem Cécile Verny Quartet, das schon im Frühjahr 2020 in Biberach spielen sollte war und dessen Auftritt danach einige Male verschoben und erneut abgesagt werden musste.

Mit dem Konzert am Freitag habe der Jazzclub dann alle coronabedingten Konzertabsagen im Jazzkeller nachgeholt, was im Sinne der betroffenen Bands immer die höchste Priorität bei der Programmplanung hatte, heißt es in einer Mitteilung. Das Cécile Verny Quart tritt am Freitag, 23. September, 20.30 Uhr, im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule auf.

Das Quartet verfügt über das Talent, sofort eine emotionale Verbindung zum Publikum aufzubauen. Die großartige Sängerin hat das, was man Charisma nennt, ist ausgelassen und nachdenklich, fröhlich und verletzlich zugleich. Die Band mit Andreas Erchinger an Piano und Keyboards, Bernd Heitzler an verschiedenen Bässen und Lars Binder am Schlagzeug agiert mit Nonchalance, Understatement und Coolness, sorgt für elastischen Puls, knackige Grooves oder bei Bedarf filigrane Farbtupfer, leistet sich Passagen, in denen sie sich so richtig freispielt und zeigt immer wieder, aus welch versierten Solisten sie doch eigentlich besteht. Ohne das große gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren, den möglichst perfekten Klangteppich zu schaffen, auf dem sich die sinnliche, erotische, verruchte, zornige oder auch mal ganz sanfte Stimme von Cécile Verny optimal entfalten kann.

Am darauffolgenden Wochenende geht es im Programm schon weiter: Am 2. und 3. Oktober findet nach vielen Jahren Pause wieder der „Biberacher Jazzherbst“ mit einem besonderen Programm statt. Infos dazu gibt es schon jetzt auf der Website des Jazzclubs sowie auf Facebook.