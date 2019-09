Saisonfinale für die Beavers

Die Biberach Beavers absolvieren am Samstag ihr letztes Spiel der Saison. Der Gegner im Ellenfeldstadion in Neunkirchen (Kickoff: 17 Uhr) ist dabei derselbe wie in der vergangenen Woche. Im Saarland müssen sich die TG-Footballer erneut den Hurricanes stellen, die am vergangenen Samstag in Biberach mit 50:21 gewonnen haben.

Für Beavers-Headcoach Oscar Vazquez-Dyer ist das Ziel des Spiels dennoch eindeutig: „Das Ziel ist es immer zu gewinnen, ganz egal wer bei uns oder dem Gegner auf dem Platz steht.“ In der Vorwoche wurde jedoch erneut klar, dass die Biberacher noch nicht auf absolutem Top-Niveau mithalten können. Gerade in der ersten Halbzeit zeigten die Saarland Hurricanes, dass die drei ersten Teams der Liga dem Rest doch ein Stück weit voraus sind.

In der zweiten Hälfte kamen die Biberacher dann besser ins Spiel, was sich Vazquez-Dyer folgendermaßen erklärt: „Wir haben es in der zweiten Halbzeit geschafft, mehrere First Downs zu erzielen, was unserer Defense etwas Zeit zum Durchatmen verschafft hat. Aber wir müssen deutlich besser werden, was die Pass Protection angeht. Dass wir neun Sacks in einem Spiel zugelassen haben, spricht für sich.“

Dass die Begegnung am Samstag einfacher wird, behauptet niemand im Beavers-Lager. Die Hurricanes spielen auf eigenem Platz und auch die vielen Verletzungen, die die TG-Footballer über die Saison hinnehmen mussten, helfen den Beavers nicht gerade weiter. „Wir haben einfach nicht die Qualität an Ersatzspielern, die man haben muss. Unsere Ersatzspieler haben dieses Jahr wirklich sehr hart gearbeitet, aber es dauert einfach ein paar Jahre, bis man weiß, was man auf dem Feld zu tun hat“, so der Beavers-Headcoach. „Die Teams in den letzten fünf Spielen hatten doppelt so viele Importspieler wie wir. Und dann ist es für die Ersatzleute einfach schwer, sich gegen Spieler zu behaupten, die diesen Sport bereits ihr ganzes Leben lang ausgeübt haben“, erläutert Vazquez-Dyer weiter. „Die Teams, gegen die wir verloren haben, sind die drei, die die meisten Imports haben.“ Bei den drei Mannschaften handelt es sich um die Saarland Hurricanes, die Straubing Spiders und die Ravensburg Razorbacks. Alle drei stehen in der Tabelle vor Biberach.

Die Beavers selbst liegen direkt dahinter auf Rang vier. „Das ist kein Zufall“, sagt Vazquez-Dyer und wirft bereits den Blick voraus: „Die Beavers müssen weiterhin viele Talente aus der Region finden, um dem Kader Tiefe zu geben. Dazu ist es wichtig, dass wir weitere Sponsoren gewinnen können, um in der ersten Liga zu landen.“ Die Spielerverträge der Biberacher Importspieler laufen allesamt nach der Saison aus. „Wie es weitergeht, hängt von der finanziellen Situation ab. Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wer bleiben wird und wer nicht“, erklärt der Beavers-Headcoach.