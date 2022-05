Saisonauftaktsieg für TVB-Herren

Der Aufsteiger TV Biberach-Hühnerfeld hat zum Saisonauftakt in der Tennis-Herren-Bezirksoberliga beim TC Friedrichshafen II knapp mit 5:4 gewonnen.

Nachdem Jan Jensen an Position zwei nach gutem Start am Ende in zwei Sätzen unterlag, musste sich auch Sampo Eichner bei seinem Debüt in der TVB-Herrenmannschaft trotz vollem Einsatz in zwei Sätzen geschlagen geben. Patriz Lutz konnte im Match-Tiebreak den ersten Punkt für Biberach sichern. André Maier gewann anschließend glatt an Position eins, Michael Schmidberger musste verletzungsbedingt aufgeben. Florian Schmidberger konnte das Ergebnis mit einem umkämpften Sieg im Match-Tiebreak auf 3:3 nach den Einzeln stellen. Dank zwei gewonnener Doppel gewannen die TVB-Herren am Ende mit 5:4. Nun freut sich die Mannschaft nach TVB-Angaben auf das kommende Heimspiel am 22. Mai gegen Sigmaringen.