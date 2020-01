Saisonauftakt im Jazzkeller: Kreativität für Kopf und Herz

Für echte Jazzfans ist die deutsch-holländische Formation um den Berliner Saxophonisten Stephan-Max Wirth längst kein Geheimtipp mehr. Spätestens seit sie den Preis der Deutschen Schallplattenkritik für ihre luxuriöse Spezial-Edition erhalten haben – einer CD-Box mit vier herausragenden Livekonzerten aus den vergangenen zehn Jahren der mittlerweile 25jährigen Bandgeschichte. Und so ist es kein Wunder, dass der Auftritt der Formation zum Saisonauftakt zahlreiche begeisterte Fans in den Jazzkeller locken.

Viele Gäste waren sogar aus Ulm, Ravensburg, Friedrichshafen oder dem Allgäu angereist, um den besonderen Anlass nicht zu verpassen. Sie wurden ebenso wenig enttäuscht wie die Fans aus der näheren Umgebung. Wirths mittlerweile drittes Konzert in Biberach war schon beinahe ein Heimspiel. Langanhaltender, stürmischer Applaus und lautstarke Begeisterung kulminierten denn auch in zwei Zugaben, die zweite eine freie Improvisation über ein Thema aus dem Publikum.

Vielschichtig und komplex

Mehr als zweieinhalb Stunden eindruckvoller, abwechslungsreicher Breitband-Jazz hielt die dichtgedrängt sitzenden Gäste permanent in Atem. Bereits die Titel der Kompositionen des Bandleaders, wie „Second Sun“, „Bluesmaschine“, „Space in Time“, „Kamsin“, „Winter in Paris“ oder „Ellipse“ ließen die Vielschichtigkeit und Komplexität ihrer Inhalte erahnen. Als sich dann – als eine äußerst seltene Rarität im Jazz - sogar ein zweistimmiger Kanon zwischen Saxophon und Gitarre, gleichermaßen filigran und druckvoll begleitet von E-Bass (Bub Boelens) und Schlagzeug (Florian Hoefnagels), ins Programm schlich, war auch noch dem letzten Besucher klar: hier weht nicht nur ein Hauch von Exklusivität. Ob es die raffinierte Rhythmik im gebrochenen, nach Wirths Aussage „nicht ganz runden“ Dreiertakt in „Ellipse“ oder die darin enthaltenen, weit ausgreifenden und strukturbildenden Ritardandi waren, ob es die, den trocken-heißen Wüstenwind aus der Sahara symbolisierenden, wild wirbelnden und hochvirtuosen Passagen von Gitarre (Jaap Behrends) und Saxophon mit orientalisch anmutender Melodik in „Kamsin“ oder die tief empfundene „Ballade Triadique“ mit ihrer tragisch-düsteren Anmutung und den weiten Spannungsbögen waren, Kopf und Herz wurden durch die immense Bandbreite überschäumender Kreativität gleichermaßen gefordert.

Ein opulentes Aufgebot exquisit aufbereiteter Sujets, ein durch unterschiedliche Spieltechniken aller Beteiligten und diverse Effektgeräte des Gitarristen erzeugtes klangliches Multiversum in einer bisweilen symphonisch anmutenden strukturellen Dichte führte ins pralle, stark ausdifferenzierte Leben des modernen Jazz. Aus der klanglich und strukturell komplexen Dichte vieler Titel brachen in bester Jazztradition immer wieder dialogisierende Interaktionen zwischen den einzelnen Akteuren hervor, um unversehens in homogenen Unisono-Passagen, gelegentlich auch in rasante Dissonanzparallelen zu münden oder sich plötzlich in ungezügelt amorpher Aggressivität unvermittelten Nebeneinanders wieder zu finden.

Die bunte Vielfalt, die sich auch im Outfit der Musiker widerspiegelte, verlor sich jedoch keinesfalls im Beliebigen oder gar unverbindlich Oberflächlichen. Jeder Ton hatte seinen Platz in einer ausgewogenen, gut ausbalancierten Architektur. Nichts schien dem Zufall überlassen, kein Ton überflüssig.

So klingt gute Musik mit Niveau, die ganz selbstverständlich ohne virtuoses Getue, oberflächliche Effekthaschereien oder kommerzielle Hintergedanken auskommt. So klingen würdige Preisträger des renommierten deutschen Schallplattenpreises.