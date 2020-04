Saison im Tischtennis ist beendet

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat die Mannschafts-Saison 2019/2020 in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus für beendet erklärt. Betroffen davon sind alle Spielklassen von der Frauen-Bundesliga bis zu den untersten Kreisklassen, teilte der DTTB am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz mit seinen 18 Landesverbänden mit.

Einzige Ausnahme ist die Bundesliga der Männer, die nicht unter dem Dach des DTTB sondern von einer eigenen Sport GmbH, der Tischtennis Bundesliga (TTBL), organisiert wird. Die TTBL will zunächst die weitere Entwicklung abwarten. „Wir hoffen weiter, die bis zum 30. Juni laufende Spielzeit mit einer Meisterschaftsentscheidung beenden zu können“, sagte der TTBL-Sprecher Patrick Wichmann der Deutschen Presse-Agentur.

In allen anderen Spielklassen wird die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet. Die in diesen Tabellen auf den Auf- und Abstiegsplätzen stehenden Mannschaften steigen auf beziehungsweise ab. Der DTTB und die Landesverbände entscheiden laut Pressemitteilung individuell, wie Mannschaften berücksichtigt werden, die sich zum Zeitpunkt des Aussetzens Mitte März auf den Relegationsplätzen befinden. Ihre Entscheidungen darüber wollen die Verbände kurzfristig erarbeiten und veröffentlichen. An den Terminen der Wettspielordnung zur Planung der Saison 2020/2021 wird soll festgehalten werden.