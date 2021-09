Saison 21/22 startet am 18. September

Das Präsidium und der Hauptausschuss Wettkampfsport von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) haben entschieden: Die Spielzeit 2021/22 beginnt wie geplant am 18. September. Die vergangene Saison war aufgrund der Corona-Situation bereits im November 2020 abgebrochen worden. Nun hoffen die TTBW-Verantwortlichen auf eine durchgehende Spielzeit 21/22, heißt es in einer Mitteilung.

Neu festgelegt wurde in der Landesverordnung Baden-Württemberg die 3G-Regel als „Eintrittskarte“ zum Sporttreiben. Sowohl für den Trainingsbetrieb als auch die Wettkämpfe gilt: Wer einen Nachweis „geimpft, genesen oder getestet“ vorlegt, kann teilnehmen. Zudem gilt eine Dokumentationspflicht, alle Trainingsteilnehmer und auch Zuschauer bei Spielen müssen per Kontaktdaten und 3G-Status registriert werden. „Die Prüfung der Nachweise und die Dokumentation wird sehr aufwändig, vor allem bei den Mannschaftsspielen und Turnieren“, sieht TTBW-Geschäftsführer Thomas Walter große organisatorische Herausforderungen auf die Vereine zukommen. Jedoch: Die Änderung der Landesverordnung lässt keine Alternative zu. Rein sportlich steht ebenso eine Änderung an: Es wird wieder Doppel gespielt. Begründet wird dies laut Mitteilung durch die Tatsache, dass die Landesverordnung keine Unterscheidung mehr zwischen kontaktlosem und Kontakt-Sport trifft.