Sängerbund unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bedingt durch Corona konnte der traditionelle Winterspaziergang im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Umso mehr freuten sich Sängerinnen und Sänger sowie Freunde des Sängerbundes, in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Spaziergang zusammenzukommen. Bei bestem sonnigen Winterwetter machte sich eine kleine Gruppe von Rißegg zu einem ausgedehnten Spaziergang nach Rindenmoos auf. Der Weg führte am Rißegger Reitstall vorbei, auf Wiesenwegen am Waldrand entlang bis zum Ziel, dem Restaurant Pfanne in Rindenmoos. Gut gelaunt wurde in geselliger Runde das Mittagessen eingenommen. Wichtiges Gesprächsthema: Baldmöglichst wieder regelmäßige Proben durchführen zu können. Gut gestärkt wurde danach der Rückweg zum Ausgangspunkt angetreten.

Nach den Einschränkungen durch die Pandemie möchte sich der Chor wieder neu aufstellen und spricht Frauen und Männer an, die gerne (wieder) im Chor singen möchten. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Informationen unter www.saengerbund-biberach.de