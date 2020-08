Sängerbund begibt sich in die Zeit des Biedermeier in Biberach

Eine Kostüm-Führung mit dem Titel „Biedermeier in Biberach“ hat der Sängerbund in seinem diesjährigen Ferienprogramm angeboten. In dem anderthalbstündigen Rundgang brachte Christa Lauber im Biedermeier-Kostüm der Gruppe die Zeit des Biedermeier näher.

Wie Christa Lauber erläuterte, fällt die Zeit des Biedermeier in die Zeit zwischen dem Wiener Kongress in den Jahren1814/15 und der Märzrevolution 1848. Der Biedermeier prägte nicht nur die Literatur, sondern war eine eigene Kultur des Bürgerturms, die sich in Musik, Architektur, Mobiliar und Mode widerspiegelte. Der Begriff Biedermeier geht zurück auf den Dichter Ludwig Eichrodt (1827–1892). Der erfundene Begriff des Biedermeier war eine Karikatur des damaligen Bürgers: kleingeistig, bieder und am politischen Geschehen völlig desinteressiert. Somit ist die Bezeichnung ursprünglich negativ behaftet. Noch heute verbinden wir mit dem Biedermeier das Kleinbürgerliche, Häusliche und Private.

Politisch gesehen war die Zeit des Biedermeier eine Zeit der Restauration, wie Christa Lauber weiter ausführte. Das bedeutet, die politische Ordnung in Europa sollte wieder so hergestellt werden, wie sie es vor der Französischen Revolution gewesen war. Beschlossen wurde das auf dem Wiener Kongress (September 1814).

Typisch für die Biedermeier-Epoche ist der Rückzug ins eigene Heim. Gemälde aus dieser Zeit zeigen oft häusliche Idylle, wie sie in Biberach zum Beispiel von den Künstlern Johann Baptist Pflug und Karl Friedrich Göser dargestellt worden sind. Bekannteste Firmen aus der Biedermeier-Zeit in Biberach sind die Firmen Rock und Graner mit der Herstellung von Blechspielwaren und die Tragentwarenfabrik der Gebrüder Baur (bekannt auch als Zückerles-Baur). Von beiden Firmen sind im Museum Exponate zu bestaunen. Aus eigenem Fundus konnte Christa Lauber der Gruppe auch einige Dinge aus der Biedermeier-Zeit zeigen, darunter auch den Struwwelpeter.