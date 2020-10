Sänger feiern 30 Jahre Deutsche Einheit im Spitalhof

Anlässlich „30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung“ am Samstagabend haben der Männergesangverein Frohsinn Biberach, Chorisma Warthausen und der Frauenchor Taktvoll aus Mittelbuch im Biberacher Spitalhof gesungen. Eingeladen war die Biberacher Bevölkerung, die aufgefordert war, die festgelegten Lieder gemäß einem Liedzettel mitzusingen. Leider hielt sich der Besucherandrang in Grenzen. Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler eröffnete um 19 Uhr die Veranstaltung. Zu Beginn bedankte er sich bei den Chören, dass sie dem Aufruf des Bundesmusikverbandes Chor & Orchester trotz aller Einschränkungen wegen der Corona-Krise gefolgt sind. Dass wir 30 Jahre Deutsche Einheit erleben dürfen, sei ein großartiges Geschenk, so der Oberbürgermeister, dies sei in Ost und West unbestritten, wie alle Umfragen zeigen. Vielleicht ist das der Beginn einer Feierkultur, wie er es bei einem Besuch auf Guernsey erlebt habe.

Die stimmungsvolle Atmosphäre im Spitalhof hat die Besucher dazu animiert, die ausgesuchten stimmigen Lieder, begeistert mitzusingen.

Simon Föhr als Chorleiter und Moderator begleitete die von den Chören und Besuchern gesungenen Lieder: Geusngen wurden „Die Gedanken sind frei“, „Nun danket alle Gott“, „Hevenu shalom alechem“, „Über sieben Brücken musst du gehn“ „Dona nobis pacem“ und „Freude, schöner Götterfunken“. Danach folgten von den Chören vier Chorvorträge, die allesamt dem freudigen Anlass gewidmet waren.

Nach der deutschen Nationalhymne erklang noch zum Abschied das stimmungsvolle Lied „Der Mond ist aufgegangen“. Mit dem Gefühl der Freude und Dankbarkeit machten sich die Sänger und Besucher schließlich auf den Heimweg.