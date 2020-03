Sabine Kort bleibt Abteilungsleiterin der Tanzsportler

Die Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach hat bei ihrer Jahresversammlung langjährige Mitglieder geehrt und besonders erfolgreiche Tanzpaare. Außerdem standen Wahlen zum Abteilungsvorstand an.

In ihrem Rückblick stellte Abteilungsleiterin Sabine Kort das umfangreiche Trainingsangebot der TSA vor: Zehn Breitensportgruppen, eine Zumba-Gruppe, die Showtanzgruppe „Dancesation“ und zwei Kindertanzgruppen trainieren wöchentlich. Außerdem bietet die TSA ein vielfältiges Angebot an Kursen, bei denen keine Mitgliedschaft erforderlich ist. Der Dank der Abteilungsleiterin galt den Trainern und Übungsleitern, die das ermöglichen.

Weitere Aktivitäten, wie sonntägliche Tanztreffs, der Tanz in den Mai und die TSA-Weihnachtsfeier ergänzen das Vereinsprogramm und können nur durch das Engagement der rund 350 TSA-Mitglieder durchgeführt werden.

Für „25 Jahre“ TSA-, beziehungsweise TG- Mitgliedschaft wurden geehrt: Ursula und Eberhard Kuckert, Marlene und Charly Moor, Christine und Rolf Schlagentweith, Martin Schmidt und Benno Weckerle.

Sportwart Arno Kalkuhl blickte auf ein erfolgreiches Jahr im Bereich Leistungssport zurück. 14 Paare hatten die Lizenz zum Turniertanz. Sie gehören den Altersgruppen Senioren (Sen) II (ab 45 Jahren), Sen III (ab 55 Jahren) und Sen IV (ab 65 Jahren) an und zählen zu den Leistungsklassen C bis zur höchsten S-Klasse.

Ehrungen gab es für sportliche Erfolge und Aufstiege: Die Silbermedaille, und damit den Vizelandesmeistertitel bei den baden- württembergischen Landesmeisterschaften der Senioren III B-Standard ertanzten sich Vera Hergenröther und Rainer Walter.

Den Aufstieg von der Turniereinsteigerklasse D in die nächsthöhere C-Klasse der Sen II- Standard schafften Petra und Vinzenz Miller.

Bei den anschließenden Wahlen des TSA-Vorstands herrschte Einigkeit. Zunächst wurde Abteilungsleiterin Sabine Kort einstimmig wiedergewählt. Auch die weiteren Vorstandmitglieder wurden einstimmig vom Gremium gewählt: Arno Kalkuhl als Sportwart, Lehrwart und stellvertretender Abteilungsleiter, Andrea Maier als Kassierer, Rita Tiedtke als Schriftführer, Petra Rudischhauser für den Bereich Veranstaltungen, Karin Schramek als Pressewart und Ansprechperson für Kurse und Gruppen, Alfred Kort als Hallenwart und Volker Rudischhauser für die Mitgliederbetreuung.

Die auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vorstandsmitglieder Anita Müller, Erwin Kienle und Benedikt Wille wurden von Sabine Kort mit einem Dank für die langjährige Mitarbeit und einem Essensgutschein verabschiedet.

Die Tanzsportler blicken auf eine besondere Veranstaltung im kommenden Herbst. Die TSA wurde vom Tanzsportverband Baden-Württemberg mit der Ausrichtung der Landesmeisterschaften der Senioren III Standard von der Einsteigerklasse D bis zur Sonderklasse S beauftragt. Diese hochklassige Turnierveranstaltung findet am 12. September in der Dürnachhalle in Ringschnait statt.