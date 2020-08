Sabine Jäckle spielt seit 40 Jahren Klarinette

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Stafflangen (MVS) hat der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Biberach, Michael Ziesel, verdiente Mitglieder geehrt. Sabine Jäckle erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40-jährige Tätigkeit.

„Ehren bedeutet einfach ‚danke‘ zu sagen“, begann Michael Ziesel seine Laudatio und sei Anerkennung und Auszeichnung. Sabine Jäckle ist seit 40 Jahren dabei, hat zehn Jahre Jugendliche an der Klarinette ausgebildet, 14 Jahre die Musikalische Grundausbildung geleitet und war von 1988 bis 1994 Beisitzerin im Ausschuss des MVS. Im Klarinettenregister habe sie seit vielen Jahren den besten Probenbesuch und „sie ist für keinen Arbeitseinsatz zu schade“, sagte Ziesel. In ihrer Freizeit sei sie gerne beim Line Dance und beim Walken. Für die Ehrung erhielt sie die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief.

Die Fördernadel in Silber mit Urkunde für 15 Jahre Tätigkeit erhielt Stefanie Fisel. Als Uniformwart sorgt sie seit 15 Jahren für das passende Auftreten der Musiker, war im Jugendausschuss, acht Jahre im Orga-Team der Stafflanger Dorffasnet und seit zwölf Jahren ist sie Küchenchefin bei den Veranstaltungen. Neben dem Musikverein ist sie auch im Sportverein und in der Narrenzunft Stafflangen engagiert. Zu ihrem Familienstand wusste Michael Ziesel: „Sie ist verheiratet mit dem zweiten Vorstand eines anderen Musikvereins.“ An Stefanie Fisel gewandt sagte der Verbandsvorsitzende: „Wir hoffen, dass du noch lange dabei bist und dein Amt als Uniformwart auch mit der neuen Uniform weiterführst.“

Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Tätigkeit erhielten Daniela Dobler, Carolin Miehle, Benedikt Schmidberger und Kathrin Weiler. Daniela Dobler und Carolin Miele spielen Klarinette und haben die D 1- und D 2-Lehrgänge beim Blasmusikkreisverband absolviert. Benedikt Schmidberger am Tenorhorn hat alle drei D-Lehrgänge besucht und spielt noch im Betriebsorchester seiner Firma.

Über den Fanfarenzug der Narrenzunft Stafflangen ist Kathrin Weiler zum Musikverein gekommen, spielt Trompete und ist seit zwei Jahren stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins. Sie sei ein hervorragendes Beispiel für ein ehrenamtliches Engagement in einem Verein mit nur wenigen Jahren Vereinszugehörigkeit. Ein Verein lebe nicht nur von den Instrumenten, die gespielt würden, „er lebt von euch und allen, die sich einbringen“, sagte der Kreisverbandsvorsitzende an die Geehrten gewandt. „Macht mit dieser Energie und Begeisterung weiter.“