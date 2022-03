Saatgut-Festival auf dem Viehmarkt

Die Wilden Gärtner, ein Arbeitskreis beim Bund für Umwelt und Naturschutz Biberach (BUND), veranstalten zusammen mit dem Saatguterhalter Klaus Lang am Samstag, 26. März, ihr fünftes Oberschwäbisches Saatgut-Festival. Es findet bei guter Witterung von 9 bis 14.30 Uhr, auf dem Viehmarktplatz in Biberach statt. Angeboten wird samenfestes Saatgut von Bohnen über Tomaten in allen erdenklichen Farben und Formen bis hin zu alten Kartoffelsorten.

Auch allerhand Nützliches für den Garten wird auf dem Markt zu finden sein. Zum Tausch von selbst gezüchtetem Saatgut unter den Marktbesuchern bieten die Wilden Gärtner einen Tauschtisch an. Rund um die vielen verschiedenen Gemüsesorten wird es auf dem Markt auch viele Tipps und Anregungen für den eigenen Garten geben. Die Veranstalter bitten darum, sich am Vorabend auf der Website www.bund-bc.de oder telefonisch unter 07351/12204 oder 0178/9425659 zu informieren, ob der Saatgutmarkt wegen Wetter oder Corona auch wirklich stattfinden kann.