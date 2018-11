Słowik gewinnt DM-Bronze

Dawid Słowik von der TG Biberach ist mit der Bronzemedaille von der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Kendo aus Hanau zurückgekehrt. Diese gewann er mit dem Team Württemberg.

Die Württemberger konnten sich bei der 44. Auflage der DM in den Poolkämpfen als Gruppensieger behaupten und zogen so souverän ins Halbfinale ein. In diesem mussten sich Dawid Słowik, Christian Kaden, Miles Bonenberger, Alessandro Zhang, Andreas Bauer und Genta Kozaki dann nach einer hart umkämpften Partie dem Team aus Berlin geschlagen geben. Während die Württemberger letztlich DM-Bronze gewannen, ging der Titel bei den Männer an das Team aus Hessen.

Bei den Mannschaftskämpfen traten die Teams mit jeweils fünf Kämpfern gegeneinander an. Es gewann die Mannschaft, die mehr Siege verbuchen konnte, bei Gleichstand entschieden die mehr erzielten Punkte. Punkte gab es für korrekte Hiebe zum Kopf (Men), zu den Unterarmen (Kote), dem Torso (Do) und dem Stich zum Hals (Tsuki).