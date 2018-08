Südbahn gesperrt: Boehringer startet eigenen Ersatzverkehr

Vielen Bahn-Pendlern dürfte es vor dem 10. September grausen. Denn an diesem Tag startet zwischen Ulm und Laupheim der lang angekündigte Schienenersatzverkehr. Grund dafür sind Arbeiten für die Elektrifizierung der Südbahn. Bis 21. Dezember heißt es dann: Bus statt Zug; die Fahrzeit zwischen Ulm und Biberach verdreifacht sich. Biberachs größter Arbeitgeber, Boehringer Ingelheim, möchte seinen Beschäftigten diese Tortur ersparen – und macht jetzt seinen eigenen Ersatzverkehr.

Einige Mitarbeiter von Boehringer Ingelheim pendeln täglich mit dem Zug zwischen Arbeitsstelle und Wohnort. Wer beispielsweise in Ulm wohnt, braucht mit der Deutschen Bahn je nach Verbindung zwischen 19 und 24 Minuten nach Biberach. Ein Umstieg ist nicht erforderlich. Ab Montag, 10. September, ändert sich dies für drei Monate gravierend. Mit Schienenersatzverkehr sind Reisende zwischen Ulm und Biberach dann rund 70 Minuten unterwegs – ein Zeitverlust von bis zu 50 Minuten. Zudem ist zweimal ein Umstieg nötig. Morgens hin, abends zurück – fast zwei Stunden länger sind Pendler somit unterwegs, was den Alltag gehörig durcheinander wirbeln dürfte.

Boehringer Ingelheim setzt ab 3. September in Eigenregie Busse ein, um seine Mitarbeiter von Ulm nach Biberach zu bringen. (Foto: Fotos: Daniel Häfele)

„Wir wollen unseren Mitarbeitern diesen Ersatzverkehr nicht zumuten“, erläutert eine Sprecherin von Boehringer Ingelheim im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Deshalb geht das forschende Pharmaunternehmen jetzt einen Schritt, der in dieser Form einmalig in der Historie der Firma ist: Selbst organisierte Shuttlebusse als Alternative zum Schienenersatzverkehr der Bahn.

Dieses Angebot habe es bislang nie an einem anderen Standort gegeben, so die Sprecherin weiter. „Die Geschäftsleitung war sehr interessiert an einer guten Lösung für unsere Mitarbeiter. Und besonders der Betriebsrat mit seinem Vorsitzenden Uwe Scheufele, hat sich dafür engagiert.“ Das Angebot startet bereits am Montag, 3. September, und soll bis Weihnachten bestehen bleiben.

Bis zu 33 Verbindungen täglich

Das Konzept sieht vor, dass mehrmals am Tag Busse von Bottenschein-Reisen unterwegs sind. Für Mitarbeiter, die tagsüber arbeiten, sieht der Fahrplan wie folgt aus: Zwischen 6 und 9.30 Uhr verkehren Fahrzeuge im Halb-Stunden-Takt zwischen Ulm und Biberach. Ab 16.30 bis 18 Uhr bringen Busse die Mitarbeiter wieder zurück nach Hause, ebenfalls halbstündlich. Für Beschäftigte in der Nachtschicht steht folgendes Angebot zur Verfügung: Zwischen 5 und 9.30 Uhr fahren die Busse von Biberach nach Ulm, von 15.30 bis 18.30 Uhr in die umgekehrte Richtung. Ergänzt werden beide Angebote durch zusätzliche Fahrten am Freitagnachmittag. Es gibt also bis zu 33 unterschiedliche Verbindungen, zwischen denen die Pendler wählen können.

Zwischenhalte vorgesehen

Auf ihrem Weg machen die Busse Station in Donaustetten beim Rewe-Supermarkt und in Laupheim beim Friedhof. In Biberach kommen und fahren die Busse direkt am Firmengelände ab, in Ulm am Ehinger Tor. „Wegen der vielen Baustellen in Ulm war es nicht einfach, einen geeigneten Abfahrtsort zu finden“, sagt die Sprecherin. Das Ehinger Tor biete ideale Voraussetzungen für das Konzept, sei der Platz doch einer der zentralen Umstiegsorte in Ulm und liege außerhalb des Baustellenbereichs. Die kalkulierte Fahrtzeit beträgt 50 Minuten zwischen Biberach und Ulm. Damit sind die Boehringer-Shuttlebusse rund 20 Minuten schneller als der Schienenersatzverkehr der Bahn. Zudem ist kein Umstieg nötig.

Den offiziellen Schienenersatzverkehr der Deutschen Bahn möchte das Unternehmen seinen Angestellten nicht drei Monate lang zumuten. (Foto: Daniel Häfele)

Bei den Preisen orientiert sich das Unternehmen an den Tarifen des Ding-Nahverkehrverbunds. Eine Monatskarte von Ulm nach Biberach kostet 134,30 Euro, von Donaustetten nach Biberach 120,20 Euro, von Laupheim nach Biberach 78,30 Uhr. Ding-Jahreskarten mit monatlicher Zahlweise kosten gleich viel. „Die Monatsfahrkarten können die Beschäftigen über unser Intranet erwerben“, so die Sprecherin. Gleichzeitig können sie sich für einzelne Verbindungen vormerken lassen, damit die Kapazitäten besser geplant werden können: „Trotz der Vormerkung können Mitarbeiter aber auch mit einem anderen Shuttle-Bus fahren.“

Fahrgemeinschaften möglich

Wie viele Beschäftigte im Detail von dem Schienenersatzverkehr betroffen sind, kann die Sprecherin nicht sagen. Aber der Betriebsrat startete eine Umfrage, wer sich alles vorstellen könnte, mit einem Boehringer-Shuttlebus zu pendeln. 400 Mitarbeiter beteiligten sich daran und bekundeten Interesse. Rund 6000 Menschen beschäftigt das Unternehmen insgesamt am Standort in Biberach.

Zwar gibt es eine firmeninterne Plattform, über die sich Mitarbeiter zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen können. Doch allein damit seien die Einschränkungen im Bahn-Verkehr nicht bewältigbar, so die Sprecherin. „Unser Fokus liegt auf den Shuttle-Bussen.“

Gelenkbus am Bahnhof Laupheim-West: Südbahn-Reisende in Richtung Ulm müssen hier vom 10. September bis 21 Dezember umsteigen. (Foto: Axel Pries)

Inwiefern trifft Sie der Schienenersatzverkehr? Schreiben Sie uns!

„Kein einfaches Stück: Die Elektrifizierung der Südbahn“ – mit diesem Slogan wirbt die Deutsche Bahn auf den Bahnhöfen der Region. Täglich sind Tausende Pendler unterwegs, die Totalsperrung zwischen Ulm und Laupheim (10. September bis 21. Dezember) bedeutet demnach für viele erhebliche Einschränkungen. Inwiefern sind Sie von dem Schienenersatzverkehr betroffen? Wie müssen Sie ihren Alltag umorganisieren, wie beispielsweise die Betreuung ihrer Kinder oder ihrer Arbeitszeiten? Themen wie diese möchte die „Schwäbische Zeitung“ näher beleuchten. Schreiben Sie uns eine E-Mail, in der Sie der Redaktion schildern, wie Sie die Südbahn-Sperrung persönlich betrifft. Die Adresse lautet redaktion.biberach@schwaebische.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschrift!

