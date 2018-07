Süßemilch tritt mit großen Zielen bei Bahn-DM an

Laura Süßemilch, U23-Radsportlerin des RSC Biberach, hat sich nach langer Trainingsunterbrechung im April und Krankheit wieder auf das Rad zurückgekämpft. Zweimal Bronze holte sie im Bundesligarennen in Mannheim, in dem sie für das Team Stuttgart antrat. Nun hofft sie auf gute Platzierungen bei der Bahn-DM in Dudenhofen.

Nach ihrer Trainingsunterbrechung im April und anschließend knapp zwei Wochen Krankheit, stieg Süßemilch mit großem Trainingsrückstand wieder ins Renngeschehen ein. „Leider war der Renneinstieg viel zu früh und zu intensiv, was mich wieder eine Woche Krankheit kostete“, so Süßemilch. „Doch seit zwei Wochen bin ich endlich wieder richtig gesund und konnte mein Training durchziehen.“ Bereits in der vergangenen Woche startete Süßemilch bei der Straßen-DM in Einhausen und erreichte den 21. Platz, womit sie sich angesichts ihres Trainingszustands sehr zufrieden zeigte.

Attacke im richtigen Moment

Beim ersten Bundesligarennen auf der Bahn in Mannheim war die erste Disziplin das Punktefahren. „Die meisten Fahrerinnen waren mit ihrem Team da, was die Situation im Punktefahren für mich um einiges schwerer machte, da ich die einzige Bahnfahrerin im Bundesligateam Stuttgart bin. Deshalb wusste ich, ich muss heute ein sehr aktives Rennen fahren“, so die 21-Jährige. 48 Runden wurden in Angriff genommen, alle sechs Runden gab es Wertungen. Nur die ersten vier Fahrerinnen bekamen Punkte. Bereits am Anfang des Rennens ersprintete sich Süßemilch einige Punkte: „Es gab viele Attacken im weiteren Rennverlauf, bei denen ich wusste, ich muss hinterherfahren und die Fahrer wieder zurück ins Feld holen.“ Vier Fahrerinnen gelang es jedoch, einen Rundengewinn einzufahren. Süßemilch wusste, dass sie nun handeln musste, um auf das Treppchen zu kommen. Sie versuchte, ebenfalls das Feld zu umrunden, was mit einem hohen Risiko verbunden war. Gegen Ende des Rennens setzte Süßemilch in einem guten Moment eine Attacke. Vier Runden vor Schluss umrundete sie das Feld und sicherte sich dafür 20 Punkte. Mit insgesamt 30 Zählern fuhr Süßemilch am Ende auf Rang drei.

Das zweite Rennen wurde als Madison ausgetragen. Auch hier wurde das Renntempo ständig hoch gehalten und es gab einige Attacken. Trotzdem konnte sich niemand vom Feld absetzen. In den 70 Runden stand alle zehn Runden ein Wertungssprint an. Zum Schluss gelang es Süßemilch, wieder aufs Podium zu fahren.

Saisonhöhepunkt in Dudenhofen

„Die Ergebnisse haben mir sehr viel Motivation und Kraft für die Bahn-DM gegeben“, so Süßemilch. Diese findet von Donnerstag bis Sonntag in Dudenhofen statt. „Ich habe große Ziele, da es mein erster Saisonhöhepunkt ist.“