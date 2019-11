Sänger für Weihnachtsmesse gesucht

Der katholische Kirchenchor Biberach gestaltet an Weihnachten 2019 die Festgottesdienste musikalisch mit Chorsätzen aus Händels Oratorium „Der Messias“. Diese Musik wird üblicherweise nur konzertant aufgeführt und nicht in einem Festgottesdienst. Der Chor bietet interessierten Frauen und Männern die Möglichkeit, hier projektbezogen mitzuwirken.

Die Chorproben beginnen immer freitags um 20 Uhr im Sennhofsaal in Biberach. Die Gottesdiensttermine sind am 1. Weihnachtsfeiertag in St. Josef und am 2. Weihnachtsfeiertag in der Stadtpfarrkirche St. Martin.