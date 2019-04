RVG Biberach veranstaltet Jugendturnier

Die Reitervereinigung (RVG) Biberach startet in die Turniersaison. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, richtet die RVG ein Jugendturnier mit Qualifikation zur Kreismeisterschaft der Junioren des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in verschiedenen Leistungsklassen auf der Anlage am St.-Georgs-Weg aus. 15 Prüfungen gibt es am Wochenende insgesamt. Mehr als 270 Nennungen von Junioren und jungen Reitern sind bei der Turnierleitung eingegangen. Auch der Gastgeber wird zahlreich vertreten sein. Einige Reiter gehen mit mehreren Pferden und in verschiedenen Prüfungen an den Start.

Die Prüfungen beginnen an beiden Turniertagen ab 8 Uhr mit den Dressurwettbewerben. Am Nachmittag sind dann jeweils die Springreiter dran. Im Bereich der Dressur zeigen die Kleinsten im Führzügelwettbewerb ihre ersten Erfolge auf dem Rücken der Pferde. In Dressurreiterwettbewerben qualifizieren sich die Jugendlichen zur Kreismeisterschaft sowie dem Nachwuchscup des PSK Biberach. Die Fortgeschrittenen starten in der Dressur am Samstag in der Prüfung A* und der schweren Klasse L*-Trense am Sonntag.

Die Springreiter zeigen ihr Können unter anderem in Stilspringprüfungen und kombinierten Spring-/Dressurwettbewerben. Die Stilspringprüfung der Klasse A* ist ein Qualifikationswettbewerb für die Kreismeisterschaft des PSK Biberach.