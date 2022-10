RVG Biberach richtet Springturnier aus

Die Reitervereinigung (RVG) Biberach veranstaltet am Samstag, 22. Oktober, und Sonntag, 23. Oktober, ein Springturnier in der großen Halle auf der Anlage am St.-Georgs-Weg. 220 Nennungen von Reitern aus Baden-Württemberg und Bayern sind bei der Turnierleitung nach RVG-Angaben eingegangen. In Biberach stehen auch Finals der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Biberach auf dem Programm.

Der Samstag beginnt um 9 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. Es folgen um 10.30 Uhr eine Springpferdeprüfung der Klasse L und um 11.45 Uhr eine Stilspringprüfung der Klasse A*. Ab 14 Uhr steigt eine L*-Stilspringprüfung mit Stechen und um 16 Uhr eine Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A**. Ab 11.30 Uhr wird in zwei Finals um die vorderen Plätze der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Biberach geritten. In der Springprüfung der Klasse L geht auch Simon Kehrle (RV Moosbeuren), derzeit Dritter in der Leistungsklasse vier, an den Start. Um 14.30 Uhr steht die letzte Prüfung des Turnierwochenendes, eine Springprüfung Klasse M*, die zugleich das Finale der Kreismeisterschaft in der Leistungsklasse drei ist, an. Um 14 Uhr, zwischen den Finals, stellt die Reitervereinigung die neuen Ponys des Vereins vor.