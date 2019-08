RVG Biberach richtet Springturnier aus

Die Reitervereinigung (RVG) Biberach veranstaltet von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August, ein Springturnier auf der Anlage am St.-Georgs-Weg. Nach Vereinsangaben werden dabei Pferde und Reiter aus Baden-Württemberg und Bayern in Prüfungen bis Klasse M** mit Siegerrunde an den Start gehen. Bei der Meldestelle sind nahezu 600 Nennungen eingegangen.

Der Freitag beginnt um 12 Uhr mit einer Stilspringprüfung der Klasse A*. Am Samstag und Sonntag messen sich die Springreiter ab 7.30 Uhr in Nachwuchsprüfungen bis zur Klasse M*. Die Qualifikationen zur Kreismeisterschaft beginnen in den Leistungsklassen vier und fünf am Freitag um 14.30 Uhr mit einer Springprüfung Klasse L. Am Samstag beginnen um 16 Uhr die Qualifikationen in den Klassen drei und vier mit einer Springprüfung der Klasse M*.

Der Abschluss des Turniers wird am Sonntag ab 16 Uhr die Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde sein. Für die RVG Biberach gehen am Wochenende Monika Weisser, Elena Schwellinger, Justine Breunig, Ute Stöhr und Cornelia Putzhammer an den Start. Die Jagdhornbläser der Reitervereinigung sowie das Pony-Team sollen am Sonntag, 4. August, ab circa 15 Uhr für ein hochkarätiges Showprogramm sorgen.