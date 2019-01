Russische Musik mit flottem Walzerausklang

Musikdirektor Andreas Winter hatte mit dem Sinfonieorchester des Musikvereins Biberach ein spannendes Programm einstudiert, und er begann mit einem großen Knüller der Musikliteratur: „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofjew (1891 - 1953). Das Werk ist ein Musikmärchen für Kinder aus dem Jahr 1936.

Ein Sprecher (Gregor-Konstantin Kinzel mit bildhaft prononcierter Sprache) erzählt das Märchen, und das Sinfonieorchester veredelt es mit allerfeinster Programmmusik. Die Komposition soll Kinder mit den Instrumenten eines großen Orchesters vertraut machen. Und es ist weltweit eines der meistgespielten Werke klassischer Musik. Und so geht die Geschichte: Früh am Morgen öffnet Peter das Gartentor und geht auf die große Wiese. Der Großvater schimpft, weil das Tor nun offen steht. „Das ist gefährlich. Wenn der Wolf aus dem Wald kommt, was dann?“ Doch Peter hat keine Angst. Der Wolf kommt, aber gemeinsam mit seinen Freunden, dem kleinen Vogel, der Katze und der Ente, nimmt der Junge es mit diesem auf.

Ein Instrument für jede Figur

Prokofjew stellt hier die Instrumente des Orchesters und ihre Zuordnung zu den Figuren, alle mit eigenem Leitmotiv, klangschön vor: Die Violinen begleiten den kleinen Peter. Die Querflöte zwitschert wie ein Vogel. Die Oboe quakt wie eine Ente. Die Klarinette schnurrt wie eine Katze. Das Fagott brummt wie der Großvater. Drei Hörner kündigen den Wolf an. Mit Pauken und Trompeten schießen die Jäger vergebens auf den Wolf, der wieder in den Wald gebracht wird.

Dmitri Kabalewski (1904 - 1987) komponierte 1940 seine Komödianten-Suite op. 26. Im Wesentlichen ist es eine einfache, unproblematische Musik, farbig, virtuos, tänzerisch, effektvoll. Kabalewski orientierte sich stark an Sergei Prokofjew. Seine Musik steht fest in der Tradition des sowjetischen Realismus, bewegt sich im Rahmen der Tonalität. Die Thematik ist eingängig und volkstümlich. Stilistisch vielfältig, zeichnen sich seine zehn kurzen Abschnitte durch Vitalität und Frische aus.

Dramatik und großes Pathos stehen bei Kabalewski neben Lyrik und auch Heiterkeit. Viel Circensisches ist dabei, so im helltönigen „Komödianten-Galopp“, im solide davon abgesetzten „Marsch“, im mit Sechzehnteln ziselierten „Walzer“. Bei „Pantomime“ ist viel Körpersprache in den tiefen Streichern. Die „Lyrische Szene“ kommt mit horndominierten Motiven daher. Die Szenenfolge schließt mit dem zirkushaft plakativen „Epilog“. Dirigent und Orchester brachten die verschiedenen Stimmungen und Stile zum Leben und Erleben.

In der 1882 entstandenen Oper „Schneeflöckchen“ von Nicolai Rimski-Korsakow (1844 - 1908) spielt das Ballett, mit dem die märchenhaften Elemente transportiert werden, eine große Rolle. Im der Oper zugrunde liegenden Märchendrama von Alexander Ostrowski ist „Snegurotschka“ die Tochter von Väterchen Frost und der Frühlingsgöttin. Sie verliebt sich in einen Menschen, doch schmilzt „Schneeflöckchen“ unter der machtvollen Sommersonne, worauf sich ihr Verlobter im Meer ertränkt. Hinter ihrem Tod steckt die Macht des Sommergottes. Die Orchester-Suite übernimmt einige der charakteristischen Themen des Werks. Nach der langsamen „Introduktion“ der schnelle „Tanz der Vögel“, in raschem Marcato der „Einzug des Zaren“ und der „Tanz der Hofnarren“.

Populäre Walzer zum Schluss

Und noch als zündende „Rausschmeißer“ zwei populäre Winter-Walzer. Zuerst vom Elsässer Émile Waldteufel (1837 - 1915) den „Schlittschuhläuferwalzer“, in dem der Komponist die Anmut, die Eleganz und den Schwung mit dem die Eissportler über die glatte Fläche gleiten, wunderbar musikalisch zum Ausdruck brachte.

Zum Abschluss von Julius Fucík (1872 - 1916 ) noch der Walzer „Winterstürme“.

Andreas Winter präsentierte sein Orchester mit schönem, farbenreichem Ton, brachte die mit feinem Pinsel gezeichnete lyrische Dynamik wie auch die tonintensive Dramatik zum Blühen. Das Publikum genoss einen abwechslungsreichen Konzertabend.