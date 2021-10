Russ und Santherr siegen erneut beim Burrenwaldlauf

Beim 43. Burrenwaldlauf sind insgesamt 65 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gestartet. Trotz eines Regenschauers noch kurz vor dem Beginn herrschten beim von der TG Biberach mit Unterstützung der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Boehringer Ingelheim organisierten Herbstlauf gute Bedingungen. Als Erste des Fünf-Kilometer-Laufs überquerten Hubert Schmid und Lina Locher die Ziellinie. Ihren Sieg von 2019 über die zehn Kilometer Strecke wiederholten souverän die beiden Stafflanger Nico Russ und Carolin Santherr.

Über die Fünf-Kilometer-Distanz waren insgesamt 22 und über die Zehn-Kilometer-Runde 43 Läuferinnen und Läufer unterwegs. Die Teilnehmerzahl war gleich wie beim bislang letzten Mal 2019.

Den Sieg über die fünf Kilometer sicherte sich Hubert Schmid (TSV Laupheim) unangefochten mit einer Zeit von 17:52 Minuten. Ihm folgten Daniel Neher (TSV Riedlingen/18:49 Minuten) und Pol Karier (Mittelbiberach/19:16). Lina Locher vom Burrenwaldlauftreff beendete die Fünfer-Runde in einer Toppzeit von 21:03 Minuten. Damit lieferte sie eine seit mehr als zehn Jahren nicht mehr erreichte Siegerzeit ab. Ihr folgte Claudia Waibel (TG Biberach/22:31), als Dritte kam Ingrid Schuler (SV Birkenhard/23:38) ins Ziel.

Über die Zehn-Kilometer-Runde wiederholte Nico Russ (SV Birkenhard) seinen Sieg von 2019. In Ulm hatte er am Sonntag zuvor den Halbmarathon in 1:14,19 Stunden beendet, beim Burrenwaldlauf lief er mit einer Zeit von 35:28 Minuten mit deutlichem Vorsprung ins Ziel. Ihm folgte Patrick Santherr (38:26 Minuten) als Zweiter. Das Trio auf dem Siegertreppchen vervollständigte Nico Wiemer (SV Birkenhard/39:32). Alle drei Läufer sind in Stafflangen beheimatet.

Auch eine klare Angelegenheit wie beim letzten Mal war beim Frauen-Zehner der Sieg von Carolin Santherr (Willenhofen/Stafflangen). Sie erreichte nach 47:36 Minuten das Ziel. Einen richtigen Endspurt lieferten sich Sina Kempter (BSG Boehringer Ingelheim) und Anja Braig von den Weihungstal Runners. Kempter lief letztlich mit 50:11 Minuten eine Sekunde vor Anja Braig (50:12) über die Ziellinie.