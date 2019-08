Russ erreicht Platz drei in Bad Wurzach

Beim 30. Bad Wurzacher Stadtlauf haben die Athleten des SV Birkenhard und des TV Dettingen teilweise hervorragend abgeschnitten. Bei dem Lauf hatten die 106 Läufer fünf Runden durch die Innenstadt und durch den Park zu laufen. Die Strecke war insgesamt circa 6,7 Kilometer lang.

Eine Besonderheit bei diesem Lauf war die sogenannte Sprintrunde, die erstmals abgewandelt wurde: Bei dieser erhielten die 15 schnellsten Männer und Frauen, die nach der dritten Runde durchs Ziel liefen, Sachpreise. Erstmals wurde auf der Strecke eine 200 Meter lange Sprintmatte ausgelegt. Wer diese am schnellsten überquerte gewann die Sprintwertung. Nico Russ vom SV Birkenhard lief das gesamte Rennen über in der Spitzengruppe. Am Ende kam er als Dritter (22:02 Minuten/1. AK Männer) ins Ziel. In der Sprintwertung belegte Russ Rang fünf (mit 32,0 Sekunden). Markus Fajerski (SV Birkenhard/24:37/3. AK30) erreichte Platz zehn sowie Rang elf in der Sprintwertung (35,4 Sekunden). Julian Besold (SV Birkenhard) belegte Platz 37 (6. AK Männer/29:52/Sprint: 35./41,8 Sekunden). Edwin Singer (TV Kempten/21:45) gewann die Gesamtwertung bei den Männern und Katrin Geiger (SV Steinheim/25:02 bei den Frauen. In der Sprintwertung siegten Markus Holzer (26,7 Sekunden/TRT Voralberg) und Katrin Geiger (34,2 Sekunden).

Mehrere Podestplätze in den verschiedenen Altersklassen holten sich auch die Sportler des TV Dettingen. Emma und Rainer Aumann gelang jeweils ein Altersklassensieg.