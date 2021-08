„Rund um mich her“ erklingt in St. Martin

Zur Eröffnung des Biberacher Orgelsommers erklingt am Sonntag, 8. August, um 16.30 Uhr in der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin das Orgelsolokonzert „Rund um mich her ist alles Freude“ mit Simon Fallert.

2019 gewann er als erster Preisträger den Justin-Heinrich-Knecht-Preis der Stadt Biberach sowie den Internationalen Joseph-Gabler-Wettbewerb Ochsenhausen. Seine Ausbildung erhielt er an der Musikhochschule Stuttgart bei Kirchenmusikdirektor Tobias Horn und Jürgen Essl.

Das von Justin Heinrich Knecht komponierte Lied „Rund um mich her ist alles Freude“ dient als Grundlage für Fallerts Improvisation, die kurz vor Ende des Konzertes erklingt, und gibt gleichzeitig den Titel für das ganze Konzert vor.

Zu hören sind außerdem die „Fantasia super Komm heiliger Geist“ von Johann Sebastian Bach, die „Große Orgelsonate“ von Knecht, das „Pièce Héroïque“ von César Franck sowie die „3. Orgelsinfonie“ von Louis Vierne. Dabei zeigt sich einerseits die gute Balance zwischen Einzelfarbencharakter sowie Symphonischer Qualität der Großen Reiser Orgel sowie die akustische Eignung der Stadtpfarrkirche St. Martin auch für französische Kathedralenmusik.

Der Knecht-Preis wurde vom Kulturdezernenten der Stadt Biberach, Jörg Riedlbauer, in Zusammenarbeit mit der Landesakademie Ochsenhausen etabliert und ausgetragen und wird seit 2017 alle zwei Jahre vergeben. Der Gewinner erhält eine Orgelkursteilnahme sowie die Erlaubnis im Folgejahr ein Konzert in der Stadtpfarrkirche St. Martin Biberach, der Wirkungsstätte Knechts, zu spielen, wobei ein Pflichtstück von Knecht erklingt.