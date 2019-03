Rund 1800 Besucher bei der Bauplus

Die Messe Bauplus hat weniger Besucher nach Biberach gelockt als im Vorjahr. Rund 1800 Interessenten kamen am Samstag und Sonntag in die Stadthalle, um sich über Bauen und Sanieren zu informieren, das sind rund 400 weniger als 2018. Es habe wohl am frühlingshaften Wetter gelegen, mutmaßte Stephan Drescher vom Messeveranstalter live.in.Ravensburg. „Wir sind trotzdem zufrieden“, sagte er.

Aus Sicht vieler Aussteller lief der Samstag nicht so gut wie erwartet. „Zu ruhig“, „ernüchternd“, lauteten die Kommentare über den ersten Messetag. Aber am Sonntag wendete sich das Blatt. „Von 11 Uhr an war richtig was los“, sagte etwa Christoph Marx von der Volksbank Ulm-Biberach. „Der Sonntag lief richtig gut“, fand auch Stephan Drescher, Messemanagementleiter von live.in.Ravensburg. Die Räume in der Stadthalle waren gut gefüllt. 77 Aussteller vom Bauunternehmen bis zum Energieberater, vom Fachmann für Markisen oder das Smarthome bis zum Natursteinanbieter und zur Bank präsentierten eine Bandbreite von Themen rund ums Bauen.

„Etwa die Hälfte der Besucher plant einen Neubau, die andere Hälfte denkt ans Sanieren“, sagte Stephan Drescher. So fanden sich unter den Besuchern viele junge Leute, die in den kommenden Jahren bauen wollen. „Wir sind auf der Liste für einen Bauplatz“, erzählten etwa die Gostkowskis aus Äpfingen. Und da gehört für sie trotz der Möglichkeiten, die das Internet zur Recherche bietet, der Besuch von Baumessen einfach dazu. „Hier kann man persönlich mit den Unternehmen reden. Wir sehen, wer baut was und mit wem könnten wir uns vorstellen zu bauen“, betonte das junge Paar. „Wir lernen die Betriebe kennen“, hob auch Thomas Traub aus Biberach hervor. „Mit den Informationen von der Messe kommen wir weiter“, sagte der künftige Bauherr.

Am Stand Fragen zu Preis klären

Wie sich die Preise zusammensetzen, ob die Garage eingerechnet ist oder nicht, solche Fragen könne man auf der Messe direkt klären, erzählte eine weitere Besucherin. Er nutze das Internet natürlich auch, aber der persönliche Kontakt sei für ihn ausschlaggebend, die Bauplus zu besuchen, ergänzte ein anderer Besucher.

Auch für die Unternehmen spielt die Messe neben dem Internetauftritt eine wichtige Rolle: „Messen sind ein Ideengeber für Bauherren und eventuell auch der letzte Ausschlag, sich für ein Unternehmen zu entscheiden“, sagte Gerhard Missel von Ott-Haus aus Wilhelmsdorf.

An der Biberacher Bauplus schätzen die Aussteller, dass die Kunden mit klaren Vorstellungen kommen. „Die Leute sind vorbereitet, haben ein Grundstück oder schon eine Grundplanung“, lobte Benjamin Bauer von Kübler Holzwohnhäuser aus Amtzell. „So kenne ich die Biberacher“, sagte Bauer, der an der Hochschule Biberach studiert hat. „Sie kommen mit konkreten Vorhaben und Wünschen“, sagte auch Michael Sproll von Kaminöfen Sproll aus Attenweiler.

„Es waren zwar weniger Besucher als im vergangenen Jahr, aber wir sind zufrieden“, sagte Anton Buck von media@home Buck aus Bad Saulgau. „Wie erfolgreich die Messe für uns war, wissen wir aber erst in ein zwei Wochen, wenn die Anrufe von Besuchern unseres Standes kommen.“ Das eine oder andere Unternehmen muss sogar noch länger zuwarten, bis klar ist, ob der Messeauftritt zu Aufträgen führt. „Bei uns zeigt sich das erst im nächsten Jahr, denn viele unserer Standbesucher sind mit der Bauplanung noch nicht so weit fortgeschritten“, sagte Michael Sproll.