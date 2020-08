Rund 15 000 Euro vom Land für Kulturprojekte

Über die vierte und letzte Runde des Landesförderprogramms „Kultur Sommer 2020“ werden landesweit 72 Kulturprojekte mit einer Gesamtsumme von rund 1,2 Millionen Euro unterstützt, darunter der Jazzclub Biberach e.V. für das Projekt „New Normal Live Jazz“ mit 7000 Euro und der vom städtischen Kulturamt organisierte „Spaß am Samstag - Kultur an 3 Orten“ in Biberach mit 8610 Euro. Das teilt der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) mit. Er freut sich laut Mitteilung besonders darüber, dass von diesem Fördertopf gleich zwei Projekte im Landkreis profitieren. „Das Land steht weiterhin fest an der Seite der Kulturbranche und startet daher direkt im Anschluss an den ‚Kultur Sommer 2020‘ ein neues Impulsprogramm“, sagt Dörflinger. Unter dem Titel „Kunst trotz Abstand“ würden künftig in drei Runden künstlerische Projekte sowie die Entwicklung und Erprobung neuer Formate und künstlerischer Konzepte unterstützt. Ebenso könnten Projekte zur Unterstützung freischaffender Künstlerinnen und Künstler sowie zur Stärkung der Breitenkultur und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Fördermittel erhalten. Antragsberechtigt seien hierzu Kultureinrichtungen, wie Theater, Orchester, Bands und Ensembles, Museen, Kinos, Clubs, Soziokulturelle Zentren und weitere mehr, vorausgesetzt, sie haben ihren Sitz in BadenWürttemberg.