Rund 100 Besucher haben Spaß beim Spielenachmittag

Die Stadtbücherei hat große und kleine Besucher zum Spielenachmittag eingeladen. Rund 100 Gäste nutzten die Gelegenheit, neue Brettspiele und bewährte Klassiker zu spielen und auszuprobieren. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei erklärten die Spielregeln, so dass direkt losgelegt werden konnte. Eine bunte Mischung sorgte für Spielspaß in jedem Alter. Beliebt war unter anderem das Spiel „Grizzly“ vom Amigo Verlag für Kinder ab sechs Jahren. Mit seinem besonderen Spielaufbau und der richtigen Mischung aus Taktik und Glück rieg es nicht nur bei Kindern gute Laune hervor. Auch „Eye Eye Captain“ von Ravensburger sorgte bei Kindern ab vier Jahren für Aufregung. Hier zählt vor allem Schnelligkeit und ein gutes Gedächtnis, denn nur so kann verhindert werden, dass der Taubendreck vom rollenden Glasauge in die Küche geschubst wird. Nach so viel Spannung kam eine kleine Pause mit heißer Schokolade genau richtig. „Insgesamt ein gelungener Nachmittag für Groß und Klein“, heißt es in der Mitteilung der Stadtbücherei.