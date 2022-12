Runa Josefa ist das Biberacher Weihnachtsbaby

Eilig hatte es die kleine Runa nicht: Ganze acht Tage hat sie ihre Eltern auf sich warten lassen, um dann am Heiligabend als erstes von insgesamt sechs Biberacher Weihnachtsbabys in der Sana-Klinik zur Welt zur kommen.

Ein ganz besonderes und unvergessliches Geschenk haben in diesem Jahr gleich sechs Familien während der Feiertage im Biberacher Geburtszentrum erhalten. Den Anfang machte am Heiligabend Runa Josefa, die bereits um 5.28 Uhr mit einer Größe von 50 Zentimetern und einem Gewicht von 3240 Gramm zur Welt kam. „Der errechnete Geburtstermin war bereits Mitte Dezember,“ wird Mutter Nina in einer Pressemitteilung der Sana-Klinik zitiert.

„In der Nacht zum 24. Dezember ging die Geburt dann jedoch zügig los und nach sechseinhalb Stunden konnten wir Runa im Arm halten. Da hatte es unser Weihnachtswunder dann doch eilig.“ Der Name Runa hat eine altnordische Herkunft und bedeutet „die Zauberhafte", ganz passend zum Zauber der Weihnacht. Der Zweitname Josefa gehe auf die Großmutter zurück, so die Mutter. Für die frischgebackenen Eltern Simon und Nina Macht ist es das erste Kind.

Nach Runa erblickten während der Feiertage noch fünf weitere „Weihnachtswunder“ in Biberach das Licht der Welt. Ebenfalls am Heiligabend folgte ein kleiner Junge mit 51 Zentimetern und 3645 Gramm. Am 1. Weihnachtstag wurden anschließend zwei Jungs und ein Mädchen geboren. Den Abschluss der Bescherung im Biberacher Geburtszentrum bildete am zweiten Weihnachtsfeiertag nochmals ein Mädchen, das mit einem Gewicht von 3535 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern zur Welt kam.

„Wir wünschen allen einen guten Start ins Familienleben und möchten uns nochmals für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken", so die Leitende Hebamme Hildegard Schlumberger. Auch Privatdozent Dr. Dominic Varga, chefärztlicher Leiter der Geburtshilfe, freut sich über die Weihnachtsbabys sowie die steigenden Geburtenzahlen im Biberacher Klinikum in diesem Jahr.