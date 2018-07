Ruedi und Krug fahren zum Sieg

Die Fahrer des AMC Biberach sind beim zwölften Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Ölbronn erfolgreich vertreten gewesen. Es gab jeweils einen ersten Platz für Florian Ruedi und Jakob Krug sowie einen dritten Platz für Linda Weber und Mirco Buck.

109 Starter waren gleichzeitig auf der Strecke, die Jugendlichen und Betreuer waren gemeinsamen unterwegs. Fünf Stunden betrug die Fahrzeit für die sieben Sektionen. Vier Runden waren bei schwüler Hitze zu bewältigen, die Temperaturen zehrten an den Kräften der Fahrer. Die Schwierigkeiten bestanden in einer engen Fahrspur und losem Boden, der vor allem hangaufwärts und bei Kehren seine Tücken hatte.

In der Klasse zwei fand Florian Ruedi sehr schnell zu seiner gewohnten Form. Trotz etlicher Fehlerpunkten in der letzten Runde schaffte er es mit respektablem Vorsprung auf den ersten Platz. „Es hat alles gepasst“, so sein Fazit.

In der Klasse fünf zeigte Linda Weber von Anfang bis Ende eine konstante Leistung und belegte damit den dritten Platz. „An den Leichtsinnsfüßen muss ich noch arbeiten, aber ich bin zufrieden“, so Weber. Durch diese Platzierung erreichte sie den zweiten Platz der Gesamtwertung. In der Klasse 2B zeigte Mirco Buck ebenfalls eine sehr konstante Leistung und landete auf Rang drei.

Jakob Krug hatte in der Klasse 3B in den ersten zwei Runden jeweils nur zwei Fehlerpunkte. In den folgenden zwei Runden waren es fünf. Der Grund: Er konnte wegen des losen Bodens nicht genügend Gripp aufbauen. Krug erreichte dennoch mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz.

Jakob Kerler in Klasse sieben lag das Gelände und die Art der Sektionen überhaupt nicht. Schon in seiner ersten Runde hatte er so viele Punkte wie der Sieger insgesamt auf dem Konto. Dennoch gab er nicht auf und kämpfte sich durch. Er erreichte den zehnten Platz.

Am zweiten Tag wurde der dritte Lauf zur TSG-Südwest-Challenge ausgetragen. Das Spurniveau war etwas höher, die Fahrzeit auf 4,5 Stunden begrenzt. Wieder wurden sieben Sektionen in vier Runden gefahren. Florian Ruedi und Mirco Buck fuhren hier in der Klasse zwei. Ruedi ging von Anfang an in Führung und holte sich Rang eins mit deutlichem Vorsprung. Buck verfehlte einen Podestplatz um zwei Punkte, sah aber selbstkritisch ein, dass er ein paar Punkte durchaus hätte vermeiden können.

Die nächsten beiden BWJ- Läufe finden kommendes Wochenende in Marbach statt. Der letzte Lauf zur Südwest-Challenge ist erst im Oktober