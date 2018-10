Ruedi holt sich vorzeitig DM-Titel

Florian Ruedi vom AMC Biberach hat sich vorzeitig den Titel in der deutschen Trialmeisterschaft in der Klasse zwei gesichert. Den Titel machte der 17-Jährige durch den Sieg im siebten Lauf in Wildberg-Sulz perfekt.

Neben Florian Ruedi war der AMC beim siebten und achten DM-Lauf auch mit Mirco Buck vertreten. Insgesamt waren an beiden Tagen je 110 Fahrer am Start, die jeweils drei Runden à zehn Sektionen zu absolvieren hatten. Die Sektionen waren sehr anspruchsvoll, auch die außerhalb des Geländes hergerichteten. Die Zwischenstrecke erstreckte sich über fünf Kilometer an einem nahegelegenen Wald entlang, der extrem steil in ein Tal hinunterragte. Bei einer Fahrzeit von fünf Stunden bei 25 Grad wurden den Fahrern alle Kräfte abverlangt.

Stetige Steigerung

Um 9 Uhr ging es an Tag eins los, beide AMC-Starter musste sehr früh ran. Florian Ruedi hatte wie Mirco Buck Probleme mit dem Untergrund. Ruedi kam dann aber mit den durch den Tau rutschigen Steinen und dem losen Boden besser zurecht und lag nach der ersten Runde auf Platz sieben. Nun zeigte er wieder seine Stärken und steigerte sich stetig, allerdings ebenso seine Konkurrenten. Buck hatte weiterhin seine Probleme sowie immer wieder Pech. Er kam an hohen Stufen nicht ganz hoch und holte sich dadurch oft fünf Strafpunkte ab, was nach Runde eins nur für einen Platz in den Top 15 reichte. Ruedi erreichte in der zweiten Runde den vierten Platz und ging entsprechend motiviert in die letzte. In dieser lief alles wie am Schnürchen und so holte sich der AMC-Fahrer den Sieg, der gleichzeitig den DM-Titel bedeutete. Buck verpasste einen Platz unter den besten zehn, da ihm immer wieder gravierende Fehler unterliefen, die fünf Strafpunkte bedeuteten.

An Tag zwei stand erneut drei Runden mit je zehn Sektionen auf dem Programm, die komplett neu waren. Vor allem waren sie noch etwas anspruchsvoller und etwas länger – das Zeitlimit von 90 Sekunden musste ganz ausgeschöpft werden. Wer langsamer war bekam fünf Strafpunkte. Viele Fahrer hatten am Ende der Sektion oft nur noch zwei Sekunden übrig. Die Verhältnisse waren wie am Vortag, die Steine waren durch den Tau noch nass und deshalb sehr rutschig. Beide AMC-Fahrer mussten wie zuvor schon ziemlich früh starten. Ruedi meisterte das erste Hindernis, rutschte dann aber am zweiten auf einem Stein mit dem Hinterrad weg und stürzte. Er blieb unverletzt, haderte aber mit dem frühen Fehler. Buck ereilte kurz danach dasselbe Missgeschick. Die Gegner waren deshalb schon gewarnt.

Folgenschweres Missgeschick

Die nächsten drei Sekunden meisterten beide AMC-Starter gut, bis Buck in der vierten Sektion bei einer Dreifachstufe stürzte und wiederum fünf Strafpunkte kassierte. Ruedi präsentierte sich weiter, machte jedoch ebenfalls einige Fehler, die ihm am Ende Rang sieben einbrachten. Buck leistete sich in Sektion neun ein folgenschweres Missgeschick: Er fuhr einen hohen Stein hoch, verlor die Kontrolle und musste das Motorrad loslassen, welches zwei Meter hinunterfiel und ziemlich kaputt war. Die Reparatur war zu zeitaufwendig und er musste deshalb aufgeben.

Ruedi wollte sich in der zweiten Runde wieder steigern, doch in Sektion eins passierte ihm dasselbe Missgeschick wie zuvor an gleicher Stelle – er stürzte. Die nächsten Sektionen klappten sehr gut und so kletterte er in der zweiten Runde wieder auf den vierten Platz. Er war sehr zuversichtlich, dass er die nächste Runde noch besser hinbekommen würde. Das tat er auch, doch für einen Podestplatz reichte es nicht mehr.