Ruedi dominiert am Drackensteiner Hang

Florian Ruedi vom AMC Biberach ist beim Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) am Drackensteiner Hang nicht zu schlagen gewesen. Darüber hinaus gab es weitere Podestplätze für den AMC.

Beim vom AMC Salach ausgerichteten BWJ-Lauf traten insgesamt fünf Teilnehmer des AMC Biberach an. Am Drackensteiner Hang, einem reinen Naturgelände mit steilen Hängen und Stufenkombinationen, waren neun Sektionen und drei Runden in vier Stunden zu bewältigen. Die Jugendfahrer (unter 18 Jahren) gingen zuerst auf die Strecke, zwei Stunden später nahmen die erwachsenen Trialer den Wettbewerb auf. Dies führte zu vielen Staus vor den Sektionen, da an diesem Tag 90 Jugendliche und 35 Erwachsene starteten. Bei der Jugend gab es massive Zeitprobleme, was zu einigen Strafpunkten führte. Für jede Minute, die die Fahrer zu viel benötigten, gab es einen zusätzlichen Strafpunkt. Santino Buck fuhr in Klasse 6A (Automatik) sein erstes Trial in diesem Jahr und war auch deshalb sehr aufgeregt. Ihm wollte keine Runde so richtig gelingen, daher schaffte er es auch ganz knapp nicht unter die top fünf.

Linda Weber kam hingegen sehr gut mit den Gegebenheiten vor Ort klar und sie hielt auch dem Zeitdruck stand. So belegte sie in Klasse fünf einen sehr guten zweiten Platz. In Klasse zwei, der höchsten Klasse, fuhr Florian Ruedi wieder einen souveränen Sieg heraus. Mit nur der Hälfte der Strafpunkte setzte er wiederum Akzente, die Leichtigkeit, mit der er sein Motorrad bewegte, beeindruckte. Mirco Buck fährt dieses Jahr in der Klasse 2B (Ü18). Dies ist die gleiche Klasse wie für Ruedi, nur bei den Erwachsenen. Mirco Buck kam mit seinem neuen Motorrad immer noch nicht richtig zurecht und sammelte in den ersten zwei Runden etliche Strafpunkte. Er machte auch für ihn nicht übliche Fehler und bekam auch einige Fünfer dafür. Die dritte Runde klappte dann richtig gut und er beendete diese mit sieben Fehlerpunkten und belegte dadurch noch Platz zwei.

Lukas Kerler fuhr in Klasse sieben richtig gut. Dafür, dass er solch einen losen Untergrund gar nicht mag, konzentrierte er sich stark vor jeder Sektion und belegte einen Platz unter den besten Fünf.