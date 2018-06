Ruedi baut DM-Führung aus

Florian Ruedi vom AMC Biberach ist bei den beiden Läufen zur deutschen Trial-Meisterschaft in Röhrnbach im bayerischen Wald zweimal auf Rang zwei gefahren. Damit baute er die Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Mirco Buck verpasste jeweils einen Platz unter den besten zehn.

In Röhrnbach waren 15 Sektionen und jeweils zwei Runden an zwei Tagen zu fahren. Fast alle Sektionen waren reine Natursektionen, die nur bei der DM gefahren werden dürfen. Zwölf Sektionen befanden sich im Wald und waren mit vielen großen und kleinen Steinen bestückt.

Nur zwei Punkte fehlen zum Sieg

In der Nacht zum ersten Tag kam der Regen. So waren das Gelände und die Sektionen sehr rutschig. Ruedi ging dennoch hoch motiviert auf die Strecke, er hatte die ersten zwei Läufe in Großheubach gewonnen und wollte an die Erfolge anknüpfen. Mirco Bucks Ziel war ein Platz unter den besten zehn. Ruedi legte gut los, doch in den Waldsektionen kam er nicht richtig in Fahrt und machte auch einige gravierende Fehler. Ab Sektion zehn lief es wieder besser und er fand seine Form wieder, die zweite Runde lief ebenfalls besser und so schaffte er es erneut auf das Podest. Zum Sieg fehlten aber zwei Punkte.

Mirco Buck hatte am Anfang keine Probleme, sich an den rutschigen Boden zu gewöhnen und begann in den ersten sechs Sektionen sehr gut. Von den folgenden Sektionen konnte er dann aber viele nicht ganz in der vorgegebenen Zeit absolvieren und bekam öfters fünf Strafpunkte wegen Zeitüberschreitung. Genau dasselbe Problem erlebte er in Runde zwei und schaffte daher den angestrebten Platz unter den besten zehn wegen ein paar weniger Strafpunkte nicht.

Tag zwei gingen die zwei AMC-Trialer erneut sehr motiviert an. Diesmal hatte es nicht geregnet, was beiden entgegenkam. Ruedi begann wieder sehr gut, leistete sich aber wegen der noch schwereren Sektionen auch ein paar Füße und bekam ein paarmal fünf Strafpunkte. Dennoch lag er nach der ersten Runde auf Platz eins. In Runde zwei plagten ihn ab der neunten Sektion Unterarmkrämpfe, ein Zeichen, wie stark die Fahrer belastet wurden. Einige Fehler machte er wegen der Krämpfe und wieder war ein Fahrer am Ende zwei Punkte besser. Dennoch baute Ruedi den Vorsprung in der DM-Gesamtwertung aus. Buck begann fast perfekt. Mit nur drei Strafpunkten ging es in die Waldsektionen, in denen er schon an Tag eins Probleme hatte. Dies war auch in Runde zwei und so schaffte es der AMC erneut nicht in die Top Ten.