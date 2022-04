Rückblick auf die Familienfreizeit Skiabteilung TG Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach vielen Jahren Pause fand in den Faschingsferien endlich wieder die beliebte Familienfreizeit der Skiabteilung der TG Biberach statt.

Und so machten sich fünf Familien und drei SkilehrerInnen auf zu vier tollen Skitagen im Skigebiet Brambrüesch in der Schweiz. Bei bestem Wetter konnten wir die Pisten mit perfekten Bedingungen unsicher machen. Gefahren wurde in kleinen Gruppen, begleitet von unseren Ski- und SnowboardlehrerInnen oder auch als Familie. Auch die Nicht-Skifahrer hatten beim Rodeln und Wandern eine Menge Spaß! Untergebracht wurde die Gruppe im Naturfreundehaus direkt am Skigebiet, wo die Gruppe durch die SkilehrerInnen und ihre großen und kleinen Küchenhilfen bestens kulinarisch versorgt wurde. Ein Highlight war definitiv der Kaiserschmarrn am Abschlussabend!

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!