Rudolph sichert sich Platz eins in Roding

Bei der Europameisterschaft im bayerischen Roding im Nordic Walking hat Karin Maria Rudolph über die zehn Kilometer Platz zwei in ihrer Altersklasse W60 erreicht. Die für das Team MI-KA Sports startende Rudolph benötigte für die Distanz 1:17:55 Stunde. Platz eins ging an die Französin Monique Borel (1:11:48), Rang drei an Kerstin Reiner (1:22:22).

Bei den deutschen Meisterschaften am darauffolgenden Tag, ebenfalls über zehn Kilometer, steigerte sich Rudolph (1:17:41 Stunden) und kam 14 Sekunden schneller ins Ziel. Sie landete damit aber aufgrund einer anderen Altersklasseneinteilung nur auf dem dritten Platz. In der Gesamtwertung der erstmals ausgetragenen Europe-Cup-Challenge-Trophy, bei der beide Läufe gewertet werden, sicherte sie sich so Platz eins ihrer Altersklasse.