Ruder-Weltmeisterin im Biberacher Bauausschuss

Vor dem Schreiben von Zeitungsberichten über Gemeinderatssitzungen recherchiert der Zeitungsredakteur ja ganz gerne den einen oder anderen Aspekt einer Debatte nochmals nach. In der Regel geht es dabei um trockene, bürokratische Materie. Hin und wieder stößt man bei der Recherche aber auch auf unterhaltsame Nettigkeiten am Rande.

So zum Beispiel beim Schreiben des Berichts über die Stadtklimaanalyse. Dabei stellte sich nämlich heraus, dass Elke Hipler von der Fima Geo-Net aus Hannover, die zu dem Thema im Bauausschuss referierte, ein durchaus interessantes sportliches Vorleben hat. Sie war von 1995 bis 2008 eine erfolgreiche deutsche Ruderin. 1996 wurde sie Junioren-Weltmeisterin im Zweier, 2003 führte sie den deutschen Frauenachter als Schlagfrau in Mailand zum WM-Titel. Im Jahr darauf belegte sie bei Olympia 2004 in Athen mit dem Achter Platz fünf. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking reichte es für Hipler mit dem Achter nur zu Rang sieben. Dazwischen wurde sie 2007 mit Nicole Zimmermann in München Vizeweltmeisterin im Zweier. Bereits während ihrer Sportkarriere studierte sie Geografie. Da sage noch einer, im Biberacher Bauausschuss könne man keine interessanten Leute treffen.