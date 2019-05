RSC verbucht zahlreiche Podestplätze

Beim zweiten Rennen des BaWü-Schülercups in Ellmendingen haben die Radsportler des RSC Biberach wieder zahlreiche Podestplätze erreicht. Auch beim Interstuhl-Cup in Deißlingen waren Fahrer des RSC vertreten.

In Ellmendingen stand zuerst das U17-Rennen auf dem Programm. Richard Kimmich vertrat dabei die RSC-Farben. Acht Runden mit einer bergigen Zielankunft waren zu bewältigen. Kimmich fuhr von Beginn an vorn in der Spitzengruppe mit. Nach der dritten Runde konnte er sich mit fünf weiteren Fahrern vom Feld absetzen. In Runde sechs versuchte Kimmich mit einem weiteren Fahrer nochmals den Vorsprung auszubauen. Am Ende überquerte er knapp hinter den beiden ersten als Drittplatzierter die Ziellinie.

Im U15-Rennen starteten Justin Bellinger und Christian Klinder für den RSC Biberach. Die Schüler hatten vier Runden zu fahren. Die ersten beiden Runden blieb das Feld noch zusammen. Erst in der dritten Runde formierte sich eine vierköpfige Spitzengruppe, in der Bellinger vertreten war. Klinder befand sich im knapp dahinterliegenden Hauptfeld. Bellinger musste einige Attacken seiner Gegner kontern, was Kraft kostete. In einem spannenden Zielsprint musste sich Bellinger letztlich knapp geschlagen geben und belegte den zweiten Platz. Klinder beendete das Rennen auf Rang zehn.

Die U15-Mädchen, darunter Rike Fütterling, gingen gemeinsam mit den U13-Mädchen – hier war Julia Servay für den RSC unterwegs – ins Rennen. Fütterling und Servay hefteten sich gleich zu Beginn an die Spitze des Felds. Gemeinsam zogen sie das Tempo an, als das Hauptfeld in der zweiten Runde versuchte aufzufahren. In der dritten Runde konnten sich zwei Fahrerinnen absetzen. Fütterling erreichte schließlich den dritten Platz in der U15. Julia Servay gewann das U13-Rennen.

Die Biberacher Raphael Dunz, Timo Zabel und Mia Schechinger bestritten das Rennen für den RSC in der U11 gemeinsam. Es wurde getrennt gewertet. Dunz und Zabel positionierten sich schon zu Anfang geschickt in der Führungsgruppe. Schechinger fiel in die Verfolgergruppe zurück. Vor Dunz konnten zwei Fahrer ausbrechen. Er versuchte nochmals, den Abstand zu verringern, was aber nicht gelang. Er belegte Rang drei, Zabel wurde knapp dahinter Vierter. Schechinger belegte Rang zwei bei den Mädchen. Leon Schechinger vom RSC startete bei den Einsteigern in der Altersklasse U9 und erreichte den ersten Platz.

Barth wird Fünfter in Deißlingen

Lars Weggenmann und Julian Barth gingen in Deißlingen beim Kriterium ins Rennen. 80 Runden waren zu fahren. Das Rennen war von Anfang an sehr schnell und es wurden ziemlich viele Attacken gefahren, bei denen sich jedoch niemand richtig absetzen konnte. Barth konnte sich schon einen Punkt in der ersten Hälfte des Rennens sichern. Zehn Runden vor Schluss wurde das Tempo im Feld verringert und Barth kam mit einem weiteren Fahrer vom Hauptfeld weg. Weggenmann konnte sich nicht aus dem Feld lösen. Barth sicherte sich in der Schlusswertung nochmals sechs wichtige Punkte, als er die Ziellinie als Zweiter überquerte. Mit seinen Punkten erreichte er Platz fünf, Weggenmann beendete das Rennen auf Rang 21.