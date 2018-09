Die Schüler- und Jugendfahrer des RSC Biberach haben sich am Samstag beim zehnten Lauf des Vier-Länder-Schüler-Cups in Günzach einige Podest- und Top-Ten-Platzierungen erkämpft. Auch einen Tag später in Kirrlach und Wangen glänzten die RSC-Fahrer.

Bei dem Radkriterium am Wochenende starteten die U11-Fahrer Timo Zabel, Katja Schick und Mia Schechinger gemeinsam mit der U13, in der Julia Servay und Leif Taylor Börner vertreten waren. Schon nach der Hälfte des Rennens wurde das Tempo verschärft und das Fahrerfeld teilte sich in mehrere Gruppen. Julia Servay platzierte sich sicher in der Spitzengruppe und ging das hohe Tempo mit. Börner rutschte in die Verfolgergruppe, an die sich auch die U11-Fahrer hefteten. Servay sicherte sich in mehreren Wertungsrunden viele Punkte und beendete das Rennen als bestes Mädchen der U13 und belegte Platz eins. Börner kam am Ende als Zehnter ins Ziel. U11-Fahrerin Mia Schechinger siegte vor Timo Zabel, der mit Platz zwei knapp dahinter lag. Katja Schick rollte als Sechste ins Ziel.

In der Altersklasse U15 gingen die Fahrer Justin Bellinger, Richard Kimmich, Yannick Schechinger und Christian Klinder an den Start. Für die weibliche U15-Klasse bestritten Hanna Geiser und Rike Fütterling das Rennen. Es wurde gemeinsam gestartet. Zu Beginn blieb das Feld noch zusammen. Nach einem Fluchtversuch eines Kontrahenten zog die Spitze das Tempo an und das Feld teilte sich in mehrere Gruppen auf. Bellinger und Kimmich führten die Spitzengruppe an und bestimmten das Renngeschehen. In jeder Wertungsrunde sammelten sie Punkte. Schechinger, Klinder und Fütterling fuhren in der Verfolgergruppe dahinter. Hanna Geiser musste wegen eines technischen Defekts ihr Rad wechseln, konnte aber nach Rundenvergütung weiterfahren. Drei Runden vor Schluss wurde um die letzten Punkte gekämpft. In einem harten Zielsprint holte sich Bellinger wichtige Punkte und beendete das Rennen mit Platz eins. Kimmich erreichte nach Punkten Platz zwei. Die beiden Biberacher Schechinger und Klinder landeten auf Rang zehn und sechzehn. Geiser gelang am Ende Platz zwei. Fütterling beendete ihr Rennen auf Rang sechs.

Spannender Zweikampf

Jugendfahrer Erik Weggenmann und Jugendfahrerin Jule Fütterling mussten 40 Runden fahren. Ab der ersten Wertung dominierte Weggenmann das Rennen und fuhr dem Feld davon. Fütterling konnte das hohe Tempo nicht mitgehen und rutschte in die Verfolgergruppe. Ein weiterer Fahrer konnte sich vom Feld lösen und stellte Weggenmann. Jedoch sicherte sich der Biberacher Fahrer weitere Punkte. Zum Schluss unterlag Weggenmann nur knapp und wurde Zweiter. Fütterling kam bei der weiblichen U17 auf Platz vier.

Die Biberacher Radsportler Jonas Henger und Matthias Herrmann gingen in der Juniorenklasse an den Start. „Es wurde schon zu Beginn ein sehr hohes Tempo gefahren“, so Herrmann. Die Junioren hatten 48 Kilometer zu bewältigen. Auch hier blieb das Feld eine Zeitlang zusammen, bevor es sich in mehrere Gruppen teilte. „Nach mehreren Sprinteinlagen entschieden sich Platz eins und zwei. Leider bin ich nicht so sprintstark und konnte da nicht gegenhalten“, sagte Herrmann. Er ging mit Platz fünf nach Hause, Henger fuhr zu Rang sieben.

Am Sonntag fuhr U13-Fahrerin Julia Servay beim Kirrlacher Radkriterium. Die Biberacher Radsportlerin kämpfte verbissen auf dem kurvenreichen und flachen Rundkurs und wurde nach 20 Kilometern Zweite in ihrem Rennen.

Beim 85. internationalen Radkriterium in Wangen dominierte Erik Weggenmann das Rennen der Jugend. Früh setzte er zum Fluchtversuch an. Keiner seiner Kontrahenten wollte folgen, wodurch Weggenmann seinen Vorsprung stark ausbaute. Drei Mal konnte er im Rennverlauf das Feld überrunden und sicherte sich am Ende Platz eins. Herrmann und Henger bestritten bei den Junioren das Rennen. Schon am Start wurde ein hohes Tempo gefahren. Henger ließ sich zurückfallen. Herrmann kämpfte verbissen, um im Feld zu bleiben. Nach 40 Runden und 46 Kilometern belegte Herrmann Platz fünf. Henger kam als Sechster ins Ziel.