RSC-Fahrer dominieren zum Auftakt

Bei der ersten Etappe des BaWü-Schülercups in Eichstetten am Kaiserstuhl haben die Radsportler des RSC Biberach zahlreiche Erfolge erzielt. In jeder Altersgruppe holte sich ein RSC-Fahrer das gelbe Führungstrikot.

Im U15-Rennen gingen Justin Bellinger, Yannick Schechinger, Christian Klinder und Leif Börner für den RSC an den Start. Zeitgleich wurden die U17-Fahrerinnen, darunter Jule Fütterling, auf die Strecke geschickt. Schon zu Beginn setzen sich die Fahrer des RSC an die Spitze und gaben das Tempo vor. In der zweiten Runde stürzte Börner, er konnte das Rennen nicht beenden. Bellinger verschärfte in der vorletzten Runde nochmals das Tempo, nicht alle Fahrer konnten mithalten. Überlegen erkämpfte er sich den ersten Platz und erhielt somit das Gelbe Trikot. Schechinger überquerte als 13. die Ziellinie. Klinder erreichte Platz 14. Jule Fütterling führte in der U17 das Feld über die komplette Distanz an und ließ sich Platz eins auch beim Zieleinlauf nicht mehr nehmen.

Servay positionierte sich geschickt

Julia Servay (U13) und Hanna Geiser (U15) starteten ebenfalls gleichzeitig, es wurde getrennt gewertet. Geiser bestimmte von Anfang an das Renngeschehen und fuhr sehr schnell einen Vorsprung heraus. Servay positionierte sich geschickt in der Verfolgergruppe der älteren Mädchen und setzte sich so von ihren Verfolgerinnen in der U13 fort. Hanna Geiser als auch Julia Servay kamen in ihrer Altersgruppe jeweils als Erste ins Ziel – der Lohn war für beide das Gelbe Trikot.

Als Letzte gingen die Schüler und Schülerinnen der U11 an den Start. Mia Schechinger, Timo Zabel und Raphael Dunz dominierten von Beginn an das Renngeschehen und ließen ihren Verfolgern keine Chance, aufzuholen. Rang eins bei den U11-Mädchen ging an Mia Schechinger und bei den gleichaltrigen Jungen an Raphael Dunz. Timo Zabel kam knapp dahinter als Dritter ins Ziel.

„Sechs Rennen, sechs Siege, besser geht es nicht“ freute sich RSC-Cheftrainer Bernhard Lingenhöle über den BaWü-Cup-Start in Eichstetten. „Solch ein Ergebnis ist uns noch nie gelungen und ich bin schon seit 39 Jahren dabei. So kann es gerne weitergehen.“