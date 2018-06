RSC-Duo nicht zu schlagen

Die Nachwuchsmannschaft des Radsportclubs (RSC) Biberach hat bei der achten Etappe des Vier-Länder-Cups in Singen einige Podestplätze erzielt. Justin Bellinger und Moritz Bader sicherten sich in ihrer Altersklasse jeweils den Sieg.

Die Schülerinnen Hanna Geiser und Rike Fütterling bestritten als Erste das Omnium. Gefahren wurden die Disziplinen Zeit-, Ausscheidungs- und Punktefahren. Die U11-Fahrerin Geiser verfehlte im ersten Wettbewerb nur knapp die Bestzeit und wurde Zweite. Fütterling belegte mit 41,5 Sekunden Rang fünf. Im Ausscheidungsfahren konnte Geiser mit Leonie Boos vom RSV Schwalbe Ellmendingen das Feld schon zu Beginn des Rennens hinter sich lassen. In den letzten Runden fuhr die junge Biberacherin einen größeren Vorsprung heraus und siegte. Fütterling setzte alles daran, zur Spitze aufzuschließen, musste aber das Rennen auf Platz fünf beenden. In der letzten Disziplin, dem Punktefahren, konnten sich die beiden RSC-Fahrerinnen mit Boos absetzen. Doch die Fahrerin aus Ellmendingen fuhr in den Wertungsrunden geschickt den Sprint an und ließ Geiser und Fütterling keine Chance. Am Ende holte sich Geiser Platz zwei und wurde auch in der Gesamtwertung Zweite. Fütterling gelang Platz drei, doch im Gesamtergebnis rutschte sie auf Platz fünf ab.

Bellinger erzielt schnellste Zeit

Der U13-Schülerfahrer Justin Bellinger erzielte in der ersten Disziplin die schnellste Zeit. Yannick Schechinger erkämpfte sich nach 41 Sekunden Platz vier. Jule Fütterling und Anton Thömmes belegten dahinter die Ränge sechs und acht. Beim Ausscheidungsfahren blieb das Feld in den ersten Runden zusammen. Doch nach einer Attacke konnte sich Bellinger vom Feld lösen und holte sich den ersten Platz. Schechinger schied als Vierter aus. Im Sprint unterlag er nur knapp Neo Otto aus Wangen. Im Punktefahren wurde ein hohes Tempo gewählt. Schon sehr früh setzte sich Bellinger an die Spitze und sicherte sich den Sieg in diesem Wettbewerb. Auch im Endergebnis erreichte er Platz eins. Für Schechinger lief diese Disziplin besser. Mit Platz drei im Rennen rutschte er in der Gesamtwertung nach vorn und konnte sich über den dritten Rang freuen. Auch Fütterling erzielte in diesem Lauf ihr bestes Ergebnis und wurde Sechste der Gesamtwertung. Thömmes belegte in dieser Rang sieben. Moritz Bader gelang im Zeitfahren mit 33,4 Sekunden die beste Zeit. Auch das Ausscheidungsfahren entschied er klar für sich. Mit einem Soloritt über elf Runden sicherte sich Bader den zweiten Sieg in diesem Wettbewerb. „Im Punktefahren habe ich ein wenig herumprobiert“, sagte der RSC-Radsportler. Die Wertungsrunden konnte er souverän für sich entscheiden und holte sich so am Ende den Gesamtsieg.

Barth sprintet auf Platz acht

Der Juniorenfahrer Julian Barth startete am selben Tag beim LBS-Cup in Rheinfelden. Auf der sehr kurvenreichen und flachen Strecke mussten 45 Runden gefahren werden. Schon nach den ersten fünf Runden gelang einem Fahrer ein Fluchtversuch. Das Feld um Barth setzte daraufhin zur Verfolgung an, ließ den Spitzenreiter aber später ziehen. In den Wertungsrunden blieb der Biberacher Radsportler weitestgehend im Hintergrund und holte nur wenige Punkte. „Die Infektion von letzter Woche habe ich doch noch gespürt“, so Barth. Am Ende holte er sich im Massensprint den achten Platz.