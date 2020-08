RSC Biberach bietet Schnuppertraining an

Die Radsportler des RSC Biberach trainieren trotz Corona wieder weiter. Zudem bietet der RSC ein Schnuppertraining an.

Nachdem lange Zeit Pause war und nur in Kleinstgruppen trainiert werden durfte, konzentrieren sich die RSC-Radsportler nun wieder mehr auf das Gruppentraining. Unter verschärften Regeln findet wieder ein regelmäßiges Training statt, heißt es in einer Mitteilung des RSC. In eingeteilten Gruppen radeln die Fahrer gemeinsam mit mehreren Trainern verschiedene Strecken ab. Für die Kleinen, die eventuell überlegen, mit dem Rennradfahren zu beginnen, bietet der Radsportclub ein Schnuppertraining im Biberacher Stadion an. Dabei werden fernab der Straße verschiedene Übungen ausgeführt und das Fahren falle leichter. Auch hier gilt nach RSC-Angaben ein Hygienekonzept, dass durch die Trainer umgesetzt und kontrolliert wird. Benötigt wird für das Training ein Helm, ein Fahrrad und etwas zu trinken. Trainiert wird am Dienstag (im Stadion von 17 bis 19 Uhr), am Donnerstag (von 18 bis 20 Uhr/Treffpunkt an der Ewa Riss) und am Samstag (von 14 bis 16 Uhr/Treffpunkt an der Ewa Riss)