„Roter Ochsen“ist verkauft

Das denkmalgeschützte Haus Marktplatz 24, in dem sich auch das Gasthaus „Roter Ochsen“ befindet, ist verkauft worden. Dies bestätigte Baubürgermeister Christian Kuhlmann auf Nachfrage in der Sitzung des Bauauschusses. Gekauft haben soll es nach SZ-Informationen eine nicht in Biberach ansässige Investorengruppe. Welche Nutzung diese in dem Gebäude plant, konnte Kuhlmann nicht sagen. „Noch ist kein Bauantrag da.“ Falsch seien aber die Gerüchte, dass das Haus abgerissen werde, so der Baubürgermeister.