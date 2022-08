Rotary Club unterstützt Zirkusprojekt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Rotary Club Biberach an der Riss hat den Zirkus Artista und das Zirkusprojekt an der Birkendorf Grundschule finanziell unterstützt. Der Präsidenten des Rotary Clubs Biberach an der Riss, Walter Rogger, und der Schatzmeister, Tom Abele, übergaben die Zuschüsse an die Konrektorin der Birkendorf Grundschule (3000 Euro für die Durchführung des Projektes an der Birkendorf Grundschule und 1000 € für den Zirkus Artista) zu Beginn der Abschlussaufführung nach der einwöchigen Projektphase.