Rot/Rot siegt im Derby gegen Haslach

In der Fußball-Kreisliga A I hat der TSV Rot an der Rot das Derby gegen den SV Haslach 2:0 gewonnen. Der SV Erolzheim gewsnn auch sein zweites Saisonspiel beim SV Erlenmoos. Unterschwarzach unterlag erneut.

SV Muttensweiler – SV Dettingen II 1:1 (0:1). In der ersten Halbzeit war der Gast ein durchaus ebenbürtiger Gegner. Dem SV Dettingen gelang in der 24. Minute durch Tobias Zoll die 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang schnürte der SV Muttensweiler die Gäste in ihrer Hälfte ein, doch mehr als der Ausgleichstreffer in der 60. Minute durch Patrick Ruß sprang nicht heraus.

TSV Rot/Rot – SV Haslach 2:0 (1:0). Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse zeigten beide Mannschaften im ersten Spielabschnitt ein ausgeglichenes Spiel, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. In der 42. Minute gelang dem TSV durch Alexander Mensch die wichtige 1:0-Pausenführung. Die Gastgeber waren in der zweiten Halbzeit die tonangebende Mannschaft, es dauerte aber bis zur 87. Minute, ehe Yannik Daiber mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte.

SV Stafflangen – SV Winterstettenstadt 3:0 (1:0). In der ersten Halbzeit merkte man den Gastgebern an, dass sie ersatzgeschwächt aufliefen. Das Spiel war weitestgehend ausgeglichen. Erst im zweiten Durchgang war der SVS dann die überlegene Mannschaft und kam noch zu einem deutlichen Heimerfolg. Tore: 1:0, 3:0 Patrick Zoll (19., 78.),2:0 Patrick Santherr (56.). Res.:2:5.

SV Erlenmoos – SV Erolzheim 0:2 (0:0). Ein gutes Kreisliga-A-Spiel sahen die Zuschauer in Erlenmoos. Die Begegnung war über weite Strecken ausgeglichen. Dem Gast aus Erolzheim gelang allerdings in der 50. Minute durch Markus Högerle und in der 53. Minute durch Kevin Bauer ein letztendlich spielentscheidender Doppelschlag. Erlenmoos hatte zwar danach noch drei Möglichkeiten, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. Res.: 2:5.

LJG Unterschwarzach – BSC Berkheim 1:2 (1:0). Die LJG startete gut und ging auch verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit, besonders in der Schlussphase, wurde der Gast aber immer stärker und nahm am Ende noch alle Punkte mit. Tore: 1:0 Marc Krämer (25), 1:1, 1:2 Philipp Birk-Braun (80., 90.).

SV Ochsenhausen II – FC Mittelbiberach 0:1 (0:0). Eine gute kämpferische Leistung zeigte der SV Ochsenhausen II in seinem Heimspiel gegen den FC Mittelbiberach. Der Gast nutzte jedoch in der 85. Minute durch Matthias Schmidberger die Chance zum alles entscheidenden Treffer. Die Heimelf hätte einen Punkt verdient gehabt.

SV Kirchdorf – SV Mittelbuch 0:0. Die Anfangsphase gehörte dem SVK, wobei zwei hochkarätige Tormöglichkeiten vergeben wurden. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste immer stärker. Doch es bleib bis zum Schlusspfiff beim letztendlich gerechten Remis. Res.: 2:4.