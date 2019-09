Rot/Haslach gewinnt Derby in Ellwangen

Der SV Mittelbuch hat in der Fußball-Kreisliga A I gegen Winterstettenstadt das bessere Ende für sich gehabt. Ummendorf kam gegen Unterschwarzach zum ersten Sieg. Auch der FC Bellamont gewann sein erstes Spiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf. Dettingen II verlor klar gegen den FV Biberach II.

SV Dettingen II – FV Biberach II 1:4 (0:1). Einen schwarzen Tag erwischte der SV Dettingen II. Von der ersten Minute an gelang der Heimelf nicht viel gegen den keineswegs übermächtigen Gegner. Auch nach dem Anschlusstreffer der Platzherren hatte man nicht das Gefühl, dass dieses Spiel noch in eine andere Richtung laufen könnte. Tore: 0:1, 0:2 Andrej Walter (12., 49.), 1:2 Sven Häckelsmiller (63.), 1:3 Leonhard Sukatsch (76.), 1:4 Ismail Aydin (83.).

SV Mittelbuch – SV Winterstettenstadt 1:0 (0:0). In einem schlechten Kreisliga-A-Spiel war zunächst der SVM die bessere Mannschaft. In der 32. Minute verschossen die Gastgeber einen Foulelfmeter. Danach war das Spiel bis zur Halbzeit ausgeglichen. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams ihre Möglichkeiten zur Führung. SVM-Spieler Maximilian Hellgoth gelang in der 86. Minute mit dem 1:0 das Tor des Tages. Res.: 4:1.

TSV Ummendorf – LJG Unterschwarzach 2:1 (1:0). Der TSV war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, versäumte es aber, nach dem 1:0 weitere Tore folgen zu lassen. Am Ende wurde es nochmal spannender, als die Gäste den Anschlusstreffer erzielten. Aber fünf Minuten später machte Ummendorf den Sack zu. Tore: 1:0 Nico Weiß (30.), 1:1 Raphael Ritscher (75.), 2:1 Linus Holzschuh (80.).

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – SV Erolzheim 3:3 (1:1). Die Gastgeber spielten eine gute Halbzeit, mussten aber mit einem 1:1 die Seiten wechseln. Die SGM zog im zweiten Durchgang verdient mit zwei weiteren Toren davon. Die Gäste steckten jedoch nie auf und kamen rasch zum Anschlusstreffer. In der Schlussminute gelang den Illertalern sogar noch der nicht ganz unverdiente Ausgleich. Tore: 0:1 Muhammed Sarici (11./FE), 1:1 Shacir Brojaj (16.), 2:1, 3:1 Christian Wiest (50., 75.), 3:2 Simon Harder (77.), 3:3 Muhammed Sarici (90.). Res.: 12:2.

SV Kirchdorf – SV Stafflangen 5:2 (4:2). Die Gäste brachen nach dem 2:2 völlig ein. Deshalb geht der Sieg des SVK auch in dieser Höhe in Ordnung. Spieler des Tages war Kirchdorfs Spielertrainer Öztürk Karatas, der vier Tore erzielte. Tore: 1:0, 2:1, 3:2, 4:2 Öztürk Karatas (12., 16., 32., 43.), 1:1 Manuel Schirmer (15.), 2:2 Tobias Santherr (25.), 5:2 Samet Sarici (57.). Res.:2:2.

FC Bellamont – SGM Muttensweiler/Hochdorf 5:2 (1:2). Die Heimelf startete gut, geriet aber rasch durch einen Doppelschlag in Rückstand. Der FCB kam aber gut aus der Kabine und frühzeitig zum verdienten Ausgleich. Nach dem 3:2 ließen sich die Platzherren den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen und kamen am Ende noch zu einem klaren Heimerfolg. Tore: 1:0, 2:2 Patrick Mohr (16., 47.), 1:1, 1:2 Christian Werner (19., 21.), 3:2 Simon Wohnhas (73.), 4:2 Rico Heckenberger (75.), 5:2 Steffen Kibler (90.).

SV Ellwangen – SGM Rot/Haslach 0:2 (0:0). Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse präsentierte sich das Gästeteam als die bessere Mannschaft. Die SGM-Abwehr hatte den Angriff der Gastgeber jederzeit im Griff. Bereits im ersten Durchgang hätte Rot/Haslach durch zwei Chancen von Marius Pfeiffer in Führung gehen können, doch SVE-Torhüter Christian Heinrich war auf dem Posten. In der zweiten Halbzeit machten dann die Gäste ihre Tore, die sie am Ende zu einem verdienten Auswärtserfolg führten. Tore: 0:1 Marius Pfeiffer (52.), 0:2 Robin Föhr (84.). Res.: 3:2.