Rot an der Rot holt Derbysieg in Haslach

In der Fußball-Kreisliga A I hat der SV Haslach das Derby gegen den TSV Rot a. d. Rot verloren.

SV Haslach – TSV Rot a.d. Rot 1:3 (0:0). In einem schlechten Kreisliga-A-Spiel konnten die Gastgeber sogar in Führung gehen. Am Ende setzten sich dann aber doch die Gäste durch. Mit zunehmender Spieldauer wurde der TSV immer stärker. Der Derby-Sieg der Gastmannschaft geht in Ordnung. Tore: 1:0 Simon Föhr (56.), 1:1 Matheusz Cieslik (69.), 1:2 Luca Badstuber (77.), 1:3 Tobias Kiefer (89.).

SV Dettingen II – SV Muttensweiler 1:3 (0:1). In einer zerfahrenen ersten Halbzeit gelang den Gästen der Führungstreffer. Nach dem Ausgleich (51.) hatten die Gastgeber mehrmals die Chance zum Führungstreffer, die Möglichkeiten wurde aber alle vergeben. Besser machten es die Gäste, die in der Schlussphase noch mit zwei Toren den Auswärtserfolg in trockene Tücher brachten. Tore: 0:1 Patrik Ruß (11.), 1:1 Markus Maier (51.), 1:2 Nico Siegler (81.), 1:3 Christian Werner (90.).

SV Winterstettenstadt – SV Stafflangen 1:1 (0:1). In der ersten Halbzeit hatten die Gäste leichte Vorteile und konnten in der 36. Minute durch Manuel Schirmer in Führung gehen. Bereits in der 49. Minute kam der SVW durch Lukas Bauer zum Ausgleich. In der Folgezeit waren beide Mannschaften ebenbürtig und neutralisierten sich weitestgehend. Das Remis stellt ein gerechtes Ergebnis dar. Res.: 3:2.

SV Erolzheim – SV Erlenmoos 0:3 (0:2). Keinen guten Tag erwischte der SV Erolzheim in seinem Heimspiel gegen den SV Erlenmoos. Die Gastgeber verschliefen den ersten Durchgang komplett und lagen folgerichtig mit 0:2 hinten. In der zweiten Halbzeit taten die Gastgeber etwas mehr, doch die Gäste waren mit ihren Kontern sehr gefährlich. Der 3:0-Sieg des SV Erlenmoos geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 0:1, 0:2 Manuel Schad (22., 31.), 0:3 Daniel Kunz (86.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Kevin Bauer (62./Erolzheim). Res.: 1:2.

BSC Berkheim – LJG Unterschwarzach 2:0 (0:0). Als schwer zu bespielender Gegner entpuppte sich die LJG Unterschwarzach in Berkheim. Das Gästeteam konnte den ersten Spielabschnitt ausgeglichen gestalten. Im zweiten Durchgang konnte der BSC dank einer besseren Chancenauswertung den Heimsieg unter Dach und Fach bringen. Tore: 1:0 Heiko Notz (65.), 2:0 Robert Locher (90.+3). Res.: 1:2.

SV Mittelbuch – SV Kirchdorf 3:1 (1:0). Unter einer guten Leistung von Schiedsrichter Oliver Claus stand das Spiel in Mittelbuch. Der Gast aus Kirchdorf hielt über weite Strecken des Spiels gut dagegen, wobei der SV Mittelbuch die spielstärkere Mannschaft war. Erst in der letzten Spielminute war die Begegnung durch den dritten Mittelbucher Treffer endgültig entschieden. Tore: 1:0 Maximilian Hellgoth (33.), 1:1 Marko Markovic (51.), 2:1 Patrick Rehm (60.), 3:1 Patrick Kretzer (90.). Res.: 3:2.

FC Mittelbiberach – SV Ochsenhausen II 7:0 (4:0). Der FCM war in allen Belangen überlegen und siegte auch in dieser Höhe verdient. Beim 4:0-Halbzeitstand war die Partie bereits entschieden. Tore: 1:0, 7:0 Fabian Zell (6., 74.), 2:0, 5:0 Matthias Schmidberger (14., 48.), 3:0 Max Kies (29.), 4:0 Eigentor (37.), 6:0 Lukas Ries (58.).