Ronja von Wurmb-Seibel liest „Wie wir die Welt sehen“

Ronja von Wurmb-Seibel ist am Donnerstag, 24. November, um 19.30 Uhr zu Gast in der Biberacher Stadtbücherei und stellt ihr neues Buch „Wie wir die Welt sehen“ vor. Ronja von Wurmb-Seibel, geboren 1986, hat knapp zwei Jahre als Reporterin in Kabul gelebt. Dort hat sie – umgeben von schlechten Nachrichten – gelernt, Geschichten so zu erzählen, dass sie Mut machen. Inzwischen lebt die mehrfach ausgezeichnete Journalistin, Autorin und Filmemacherin im bayerischen Dünzelbach. Vor ihrer Zeit in Kabul war sie Politik-Redakteurin bei der „Zeit“. „Wie wir die Welt sehen“ ist ihr zweites Buch.

Darin beschäftigt sie sich mit News. „Nachrichten verfolgen uns immer und überall. Morgens im Radio, abends im Fernsehen und zwischendrin als Push-Nachricht auf dem Handy. Sie prägen unser Leben – viel mehr, als wir es ahnen.“, heißt es in der Ankündigung.Tägliche Krisenmeldungen drückten nicht nur die Stimmung der Menschen, sie verzerrten gar den Blick auf die Welt. „Wie entkommen wir dieser Negativ-Spirale? Indem wir Nachrichten anders konsumieren.“, so die Autorin. Ronja von Wurmb-Seibel zeigt in ihrem neuen Buch, warum es sich lohnt, einen gesünderen Umgang mit Nachrichten zu finden und wie es gelingt, die Welt auch im Alltag mit anderen Augen zu sehen.