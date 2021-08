Rondellkonzerte starten mit Halba Drui

Nachdem die Rondellkonzerte, die es bereits seit 40 Jahren in Biberach gibt, im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen mussten, wagen sich die Macher des Vereins Biberacher Musiknacht . dieses Jahr wieder an die Organisation beliebten Sonntagabend-Veranstaltungen.

Den Auftakt der diesjährigen Reihe gestalteten, wetterbedingt in der Stadtbierhalle, am Sonntagabend die sechs Damen der Gruppe Halba Drui (für alle Nichtschwaben: Halba Drui bedeutet 14:30 Uhr, die ideale Zeit sowohl zum Kaffeeklatsch als auch zur Singprobe oder einer Mischung aus beidem) mit ihrem aktuellen Programm „bomberlgsond ond kugelrond“. Damit auch alle Beteiligten programmgemäß „bomberlgsond“ blieben, wurden durch die Veranstalter die aktualisierten behördlichen Auflagen zur Pandemiebekämpfung sehr gewissenhaft umgesetzt, die Zuschauerzahl war auf 140 Personen begrenzt.

Diejenigen, die rechtzeitig mit den notwendigen Nachweisen gekommen waren, aber auch die, die den Auftritt der Damen von außerhalb der Halle verfolgten, hatten ihre helle Freude am abwechslungsreichen und vielseitigen, in bestem A-cappella-Gesang vorgetragenen, Liedgut.

Im Look der 50er-Jahre, stilsicher wurden Fuchsstola und Handtäschchen in Schlangenleder-Optik kombiniert, reicht das Repertoire von klassischen Stücken wie dem Abendsegen aus der Oper Hänsel und Gretel über bekannte Popsongs bis hin zu eingängigen Schlagern. Alles wird mit oberschwäbischen Texten versehen und in feinem A-cappella-Gesang vorgetragen. Aus „Guantanamera“ wird dann schon mal „Mir spannt dr Ranza“. Alltägliche Szenen und auch manches Klischee wurden humorvoll textlich aufbereitet und von den Damen im besten Schwabenalter in „Original-Oberopfinger-Schwäbisch“ gesungen. Von der Tupperware über den Thermomix bis hin zur Dessous-Party wird der Bogen gespannt, passend auf der Basis von „Over the Rainbow“. Natürlich wurden auch die Männer auf die Schippe genommen, aber zumindest ein Stück wurde (relativ) männerfreundlich betextet. Warum als Basis aber ausgerechnet „Killing me softly“ gewählt wurde, bleibt wohl das Geheimnis von Halba Drui.

Das Publikum war begeistert und wurde im Gegenzug auch als bestes Publikum seit eineinhalb Jahren, wenn es auch pandemiebedingt das einzige Publikum in diesem Zeitraum war, von den Damen gelobt.

Das Allerbeste zum Schluss: die Gage wird, nach Abzug der Kosten, komplett an die Flutopfer in Dernau gespendet.