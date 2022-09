Rondellkonzert-Finale mit britischem Duo

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und damit auch die Biberacher Rondellkonzerte 2022. Zum Abschluss am Sonntag, 11. September, gastiert ab 19 Uhr das britische Duo The Art of Simon im Stadtgarten-Rondell oder bei schlechtem Wetter in der Stadtbierhalle auf dem Gigelberg. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gern entgegengenommen.

Es gibt viele, die sich an Simon & Garfunkel versuchen, aber es gibt wenige, bei denen es klappt. Das britische Duo The Art Of Simon ist so nahe am Original, dass man – schließt man die Augen – glaubt, live bei einem Konzert des bekanntesten Duos dabeizusein. Alle großen Simon & Garfunkel-Hits gibt es beim Konzert, aber auch unbekannte Perlen und ein paar der größten Solo-Lieder. The Art of Simon zelebrieren die Kunst von Paul Simon. Zudem werden die beiden Musiker Jeremy Woodhead und Brian Thomson aus dem Repertoire ihrer anderen Band „Jester B“ weitere Hits der 1960er-Jahre spielen.

Die Rondellkonzerte werden vom ehrenamtlich tätigen Verein Biberacher Musiknacht veranstaltet, mit Unterstützung durch die Kreissparkasse Biberach, der Ewa Riss und dem Kulturamt der Stadt Biberach. Das Organisationsteam empfiehlt den Besuchern, auch bei gutem Wetter Sitzkissen und Pullover oder Jacke ins Rondell mitzunehmen.

Mehr Infos unter www.muna-bc.de und www.facebook.com/BiberacherMusiknachtundRondellkonzerte und www.theartofsimon.co.uk/