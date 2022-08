Romwallfahrt der Ministranten aus Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über einem Jahr voller Planung war es für das Bezirksteam der Ministranten Biberach endlich soweit: Die Wallfahrt nach Rom, zusammen mit knapp 200 Jugendlichen, konnte beginnen. Um nicht bis zur internationalen Romwallfahrt im Sommer 2024 warten zu müssen, entschieden wir unsere eigene kleine Romwallfahrt zu organisieren.

Vom 07. - 13. August machten sich nun also die Ministrantinnen und Ministranten aus 23 Gemeinden des Bezirk Biberachs auf den Weg in die Hauptstadt Italiens. In vier Reisebussen des Busunternehmens Fromm fuhren wir in der Nacht von Sonntag auf Montag los. In Rom wurden wir mit 37 Grad und strahlendem Sonnenschein begrüßt. Nachdem sich alle gestärkt hatten, machten wir uns auf den Weg zu der deutschen Gemeinde in Rom. In der Kirche Santa Maria dell`Anima fand unser Eröffnungsgottesdienst statt. Am Dienstag stand für uns die Suche nach Mister X auf dem Programm: Durch das Lösen verschiedenster Aufgaben vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Roms konnten wir Mister X am Petersdom schnappen. Natürlich haben wir auch das italienische Essen ausreichend genossen. Die Abende ließen wir zusammen gemütlichen mit Gitarre und Gesang ausklingen. Am Donnerstag feierten wir unseren Abschlussgottesdienst in den Domitilla Katakomben. Nach einer spannenden Führung durch die engen Gänge gab es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im anliegenden Garten Pizza und Getränke. Am Nachmittag brachten uns die Reisebusse an den Strand nach Ostia. Dort genossen wir das kühle Meer oder bestaunten die Ruinen der antiken Stadt Ostia.

Was ursprünglich nur als Witz beim gemütlichen Zusammensitzen nach einer Sitzung des Bezirksteams gedacht war, endete in einer Woche voller Spaß, neuer Erfahrungen und Bekanntschaften. Weitere Einblicke in die Woche gibt es auf unserer Instagramseite @minisbiberach zu sehen. Um dieses große Projekt als Bezirksteam, bestehend aus Saskia Hepp, Daniel Kafka, Ronja Mayer, Annalena Schneider, Peter Schröter, Anna-Lena Laun und Rainer Hohl, verwirklichen zu können, waren wir auf die tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern aus den Gemeinden angewiesen. Vor allem unsere Betreuer aus dem Jugendrefarat Biberach Rafaela Mack, Fabian Burmeister, Marianne Jäggle und Dominik Kern nahmen uns viel Arbeit ab. Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die uns dabei unterstützt haben.