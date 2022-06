Roller aus Klassenzimmer gestohlen

Ein 16-jähriger Schüler legte am Montag um 8.15 Uhr seinen elektrisch angetriebenen Roller im Klassenzimmer einer Schule in der Adenauerallee ab. Nachdem sein Unterricht in anderen Zimmern stattfand, kam er gegen 16 Uhr wieder in den Raum zurück. Ein Dieb hatte den Roller in der Zwischenzeit gestohlen.

Zeugen berichteten, dass der Roller am Kino in Biberach versteckt worden sei. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und fand den Roller, der mittlerweile wieder bei dem 16-Jährigen ist. Wer ihn gestohlen hat und wer dabei vielleicht sogar geholfen hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07351 / 44 70 zu melden.