Rolf Miller bleibt genauso anders

Kabarettist Rolf Miller ist am Mittwoch, 5. Oktober, in der Stadthalle Biberach zu Gast. Ab 20 Uhr bringt er dann sein Programm „ Obacht Miller – Se Return Of Se Normal One“ auf die Bühne. Karten dafür gibt es im Vorverkauf.

Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders. Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me, myself and I“ – wo ist das Problem, ich bin mir genug – aber damit reicht es jetzt endlich noch lange nicht, heißt es in einer Vorschau des Veranstalters auf das Programm.

Rolf Miller verspricht ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings. Mit „Obacht Miller“ gelingt es dem Kabarettisten im vierten Programm seiner namenlosen Figur endlich einen Namen zu geben. Und der Satiriker lässt wie immer nichts aus: die Notwendigkeit eines Atomkrieges, das unerlässliche Selfie beim Autobahngaffen oder Jogis Jungs nach der Putin-WM. Und natürlich auch die „fleischfressende Freisprechanlage“ – so nennt Achim vorsichtig Millers Ex.

Karten zu 32,50 Euro gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen der Region und bei www.eventim.de.